‘Tedirgin Edici Değil Ama..’

TARSİM Böle Koordinatörü Sabri Akın, kayısı bahçelerinde don zararı ihtimali nedeniyle ilk gün sahada araştırma yaptıklarını belirterek, “Tedirgin olduğumuz düzeyde ova ilçelerimizde bir sıkıntı söz konusu değil” dedi.

TARSİM Bölge Koordinatörü Akın, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu tahminler üzerine gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Dün sahaya çıkarak Kale, Battalgazi, Yazıhan bölgelerinde tespitlerimizi yaptık. Bizim genelde yapmış olduğumuz gözlemler sonucunda özellikle ova ilçelerimizde, yani baraj sahilinde bulunan ilçelerimizde tedirgin olduğumuz düzeyde bir don hasarı ile karşılaşmadık. Kısmen, hava sirkülasyonun olmadığı yüksek kesimlerdeki bahçelerde çok düşük düzeyde de olsa bazı hasarlarla karşılaştık. Fakat genel olarak bir ifade kullanacak olursak, tedirgin olduğumuz düzeyde ova ilçelerimizde bir sıkıntı söz konusu değil. Fakat bizim Akçadağ, Doğanyol, Kuluncak, Hekimhan, Doğanşehir ilçelerimizdeki rakımı 900 ile bin arasında olan bahçelerimizde ovaya nazaran daha fazla bir don hasarı olduğunu gördük. Don hasarı belirtisi don olduktan 1-2 gün sonra daha da netlik kazanıyor. Malatya’yı çok da ciddi oranda sıkıntıya sokacak bir hasar söz konusu değil. Ama risk halen devam ediyor” diye konuştu.

TARSİM olarak sahaya çıkarak kontrollere devam edeceklerini söyleyen Akın, “16 nisan cumartesi gününden itibaren yaklaşık 50 kişiden oluşan bir ekimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak. Malatya il genelinde yapacağımız tespit çalışmalarının ardından dana net bir oranı ortaya çıkartabileceğiz” dedi.

Hasar tespitlerinde çiftçilerin yapacağı ihbarın çok önemli olduğunu kaydeden Akın şöyle konuştu: “Bu yıl geçen yıla göre police kesen çiftçilerimiz daha fazla. Özellikle çiçek dönemi don hasarının da teminat kapsamında olmasından dolayı çiftçilerimiz daha da fazla ilgi gösterdiler. Zaten şu anda 900 ile bin rakımda dondan etkilenen kayısı bahçeleri çiçek döneminde. Çiftçilerimiz bu 1-2 gün içinde bahçelerine giderek hasar olup olmadığını kontrol etsinler. Sahadaki tespitlerimizde de şahit olduk, bazen lokal olabiliyor, genel olmayabiliyor. Gerçekten meyve üzerinde kararma ve pürsüme gördüklerinde, hemen yapmaları gereken şey, çiftçilerimiz yazılı olarak police yaptırdıkları acentelere giderek hasar ihbarında bulunsunlar. Bizler de hemen 1-2 gün içinde hasar tespiti yapacak olan görevlilerimizi yönlendireceğiz. Bizim görevlilerimiz ilk tespitte don hasarı olup olmadığını belirlemektir. Hasar oranı daha sonra belirlenecektir. TARSİM olarak kesin hasar oranları belirlendikten sonra tazminatlarını daha önceki yıllarda olduğu gibi tazminatlarını ödeyeceğiz. Çiftçilerimizin bu konuda herhangi bir endişesi olmasın.”