Tehdit Hâlâ Büyük, Çözüm Hâlâ Yok
Malatya’da Organize Sanayi Bölgesinden akan atık suların karıştığı Şahnahan Deresinde oluşan kirlilik ve koku bölge halkının tepkisine yol açıyor.
OSB’de bulunan birçok fabrikanın attık suyunun akıtıldığı Şahnahan Deresi çevreye yaydığı pis kokuların yanı sıra suda yaşayan canlılar içinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bakır, kurşun ve cıva gibi canlı yaşamına doğrudan tehdit içeren karışımları taşıyan atık sular çevreye pis kokular yayarak bölge halkının tepkisine neden olurken derenin bazı bölümlerinde toplu balık ölümlerine de rastlanılıyor. Kokunun yanı sıra suda yaşayan balıkları da tehdit eden atık suların çözüme kavuşturulması için vatandaşlar defalarca seslerini duyursa da henüz sorunun ortadan kaldırılması için bir adım atılmadı.
Şahnahan’da Mahallesinde yaşayan Mahmut Gün isimli vatandaş, yıllardır aynı sorun ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgesinden gelen atık suların karıştığı suyun Şahnahan Mahallesinin yanı sıra Suluköy, Bindal, Hatunsuyu, Karşıyaka, Sütlüce ve Topsöğüt mahallelerinde de hayatı olumsuz etkilediğini belirterek yazın gelmesi ile kokudan dışarıda duramadıklarını söyledi.
Bir çok kez seslerini duyurmak için açıklamalar yaptıklarını ancak hiçbir şekilde sorunlarına çözüm bulamadıklarını ifade eden Gün, bölge halkı olarak seslerini Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a da duyurmak için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
iha
İşin ilginç tarafı hala mesire yerinde , giriş ücreti alan görevliler var.
UTAN MALATYA!
Dinimizde tabiatı zehirlemek, bitkileri ve canlıları yok etmek var mı?
Peki bunları yapan vicdansızlara göz yumanlara, görevini yapmayanların günahı nedir?
İnansanız da inanmasanız da doğa katliamı büyük suçtur, insanlık suçudur. Geleceğe bırakmak zorunda olduğumuz doğayı bir kaç gözü doymaz işadamının ve sorumsuz yöneticilerin yıllardır devam eden umursamazlıklarına sivil toplum örgütleri neden ses çıkartmıyor?
Nerede muhtarlar dernekleri, ilgili dernekler ve Kent Konseyi? Belediye ve il meclis üyeleri?
Eyyy Vatandaş! Neden sesin çıkmıyor? Utanç duymuyor musun bu katliamdan?
BEN TOPRAKTEPELİYİM BU DEREDE SU İÇERDİK, YÜZERDİK VE GÜZEL BALIKLARINI YERDİK EN SON GİTTİĞİMDE GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM. SAHİPSİZ BIRAKILMIŞ YETİM BIRAKILMIŞ DEREMİZ ÇOCUKLUĞUMUZUN GEÇTİĞİ BU YER E SAHİP ÇIKAN OLMAMIŞ NEREDE ÇEVRE ÖRGÜTLERİ NEREDE ÇEVRE BAKANI CENNET GİBİ YERİ PİSLİK YUVASINA ÇEVİRDİNİZ YAZIKLAR OLSUN
Söylenecek çok şey var ama sorgulayan yok
Malatya teşvik bölgesi ilan edildi TSO ve yönetimi havaya girdi 3.organize hazır diye ama Malatya da bir yönetici ve basın sormadı Başkan Organize 3 yaptık diyorsun ALT YAPIN
YOK (doğal gaz Elektrik ve arıtma)
Basın şimdi çıkmış 1.osb nin suya karışan kimyasalını haber yapıyor.
Asıl haber şu olmalı
1.osb nin alt yapısını bitiremeyen TSO ve Organize Yönetimi 3.organizenin neyi ile övünüyor kime ne anlatıyorsunuz.
Teşvikten dolayı kaç firma temel attı hiç bir alt yapısı olmayan organizeye.
Yıl olmuş 2017millet uzaya gidiyor biz şahnahanlı olarak bu konuda mağduruz
Şahnahanlı olduğum için konuyu en basit şekilde açıklayayım 1.organize için yapılmıştı arıtma tesisi 2.organize yapılınca tesis yetersiz kaldı ilgilenen olmadı şimdi ise arıtılamayan su direk akarsuya karışıyor o suylada bağ ve bahçeler sulanıyor suyun içersindeki kansorejen maddeler sebze meyve ve tahıllara nüfuz ettiğinden köyde son 10yıldır kanser vakaları seri şekilde çoğaldı ÖZ yeğenim 3yıldır kanser köydeki insanlar koku yüzünden dişarı çıkamıyorlar ilgilenen kimse yok dilekçe yazdık yetkilileri çağırdık köylü toplandı protesto ettik cevab olarak ilgileneceğiz diyip ilgilenen yok ALLAH rızası için bu konuyu halledecek bir babayiğit varsa lütfen ölümler çoğalmadan ilgilensin…
Hani VALİ gelmişti de inceleme yapmıştı. Sorunları çözeceklerini söylemişti. Anlaşılan çözümü bulmuşlar: PİS SULARI BIRAKMAYA DEVAM. Koca şehrin düştüğü duruma bak. Nerede o protokol sırasında oturan yetkililer. Nerede o Malatya’ya sahip çıktığını söyleyen sivil toplum kuruluşları. YAZIK. ÇOK YAZIK
Akar su mikrop tutmaz(!) bişi olmaz.
Daha önceki yazıda sayın yetkililer acayip bi gerekçe sunmuşlardı. Beyler bu milleti aptal zannetmeyin. O tesis arıtma yapmıyor. Katlettiğiniz doğanın hesabını düşünün. Rabbimi kandıramazsınız.
Yazıklar olsun.
Bu kafa ile bu haber daha çok yapılacak merak etmeyin. 15 yıldır aynen devam.
BURASI YILLARDIR BÖYLE NEDENSE YETKİLİLER KİMİN YADA KİMLERİN FABRİKALARINA HİZMET EDİYORLARSA BİR TÜRLÜ BİR ÇARESİ BULUNMADI. iNSAN OLAN ALLAHTAN KORKAR BİRİLERİNDEN UTANIR.
BİR GELİNDE ŞU BARAJIN HALİNİ, İÇİNDEKİ CANLILARIN CAN ÇEKİŞMESİNİ GÖRÜN O SUYUN RENGİNİ BİR GÖRÜN DİYECEM AMA GÖZLER KÖR OLUNCA GÖRMEZ TABİKİ
BİRİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK BUNA DENİR
DOĞA SEVERLER, HAYVAN SEVERLER, YEŞİL DOSTU ve VATANSEVERLER NERDESİNİZ BU CANLILARIN BU DOĞANIN HALİNİ GÖRMEZDEN GELENLER…
Övünün sayın Malatya’nın Sanayi dostları
Bunlar iyi günlerimiz o dereye osb atıklarından oncede Yeşilyurt güNdüzbey atıkları katılıyor ve suyun üstünde baraj olcak pislik ve sinek yatağı olacak Malatyalı siyasilerde övünüyor