Tehdit Hâlâ Büyük, Çözüm Hâlâ Yok

Malatya’da Organize Sanayi Bölgesinden akan atık suların karıştığı Şahnahan Deresinde oluşan kirlilik ve koku bölge halkının tepkisine yol açıyor.

OSB’de bulunan birçok fabrikanın attık suyunun akıtıldığı Şahnahan Deresi çevreye yaydığı pis kokuların yanı sıra suda yaşayan canlılar içinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bakır, kurşun ve cıva gibi canlı yaşamına doğrudan tehdit içeren karışımları taşıyan atık sular çevreye pis kokular yayarak bölge halkının tepkisine neden olurken derenin bazı bölümlerinde toplu balık ölümlerine de rastlanılıyor. Kokunun yanı sıra suda yaşayan balıkları da tehdit eden atık suların çözüme kavuşturulması için vatandaşlar defalarca seslerini duyursa da henüz sorunun ortadan kaldırılması için bir adım atılmadı.

Şahnahan’da Mahallesinde yaşayan Mahmut Gün isimli vatandaş, yıllardır aynı sorun ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgesinden gelen atık suların karıştığı suyun Şahnahan Mahallesinin yanı sıra Suluköy, Bindal, Hatunsuyu, Karşıyaka, Sütlüce ve Topsöğüt mahallelerinde de hayatı olumsuz etkilediğini belirterek yazın gelmesi ile kokudan dışarıda duramadıklarını söyledi.

Bir çok kez seslerini duyurmak için açıklamalar yaptıklarını ancak hiçbir şekilde sorunlarına çözüm bulamadıklarını ifade eden Gün, bölge halkı olarak seslerini Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a da duyurmak için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

iha