“Tek Gayesi Türk Milletine Hizmet Olan Partiyiz”

İYİ Parti (İP) İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, partilerinin son yıllarda ülkenin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu belirterek “2002 yılında bitme aşamasına gelen terör, yeniden hortlarken, ülkedeki demokrasi ve hukuk, ayaklar altına alınmış, insanlar adeta bir korku tüneline girmeye zorlanmıştır. İçeride ve dışarıda uygulanan yanlış politikalar, ülkemizi her alanda kaybetmeye mahkûm etmiştir. Yaşanan bu gelişmeler karşısında, iktidar ve muhalefetten aradığını bulamayan halkımızın talep ve isteği İYİ Parti’yi bugünlere getirmiştir” dedi.

Parti il binasında İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Altaş, konuşmasına Afrin’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet gazilere acil şifalar dileyerek başladı.

“Atatürk’ün ilkelerine sıkı sıkıya bağladır”

Türkiye’nin terörü 2002 yılında bitme aşamasına getirdiğini ancak iç ve dış politikadaki yanlış uygulamalar nedeniyle yeniden hortladığını söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıların çözümünde iktidar ve muhalefetten aradığını bulamayan halkın taleplerinin İP’yi bugünlere getirdiğini ifade eden Altaş, partilerinin merkezin sağında veya solunda olmadığını, merkezin ta kendisi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“İYİ Parti’nin temsil ettiği Milli Merkez, merkezin sağındaki ve solundaki tüm vatanseverleri kucaklamaktadır. İYİ Parti Türkiye’nin makul aklıdır. Türkiye’nin sağ duyusudur. İYİ Parti aklı ve milli çıkarı politikalarının merkezine koyan bir partidir. Çok farklı siyasi gelenekten insanın, aynı partinin çatısı altında, gömleklerini çıkarmadan, üzerlerindeki vatanseverlik ceketi ile yer aldıkları bir partidir. İYİ Parti, kimsenin kendini yabancı ve öteki hissetmediği çok farklı siyasi geleneklerden gelen insanların ortak paydası olan, Türkiye sevgisi ve Türkiye’nin parlak geleceğinde birleştiği bir partidir. İYİ Parti, gücünü ve yetkisini Türk Milleti’nden alan, tek gayesi Türk Milletine hizmet olan bir partidir.

İYİ Parti, Türk devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü esas alan, demokratik sosyal ve laik bir devlet anlayışını hayata geçirmeyi hedef almıştır. Gelecekte bu ifadelerimizin gerçekleşmesi benim ve yönetici arkadaşlarımın yegâne gayesi olacaktır.”

Partinin Ömer Sezai Altaş başkanlığındaki Malatya İl Yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Ömer Sezai Altaş – Müteahhit (Başkan)

Recep Ülkü Elektrikçi-Esnaf

Neriman Oyan Pelit Basın Mensubu

Şule Gürsoy Ev Hanımı

Vahap Tural Emekli

Oğuz Demirbilek Genel Cerrah

Birol Dinçer Emekli

Dilek Yıldırım Ev Hanımı

Esra Onurel Ev Hanımı

Aliseydi Polat Emekli

Vahap Alagöz Emekli

Salih Özdemir İşadamı

Atakan Evliyaoğlu Sigortacı

Şevkiye Şahin Ev Hanımı

Cavit Kazancı Emekli

Muammer Başlak Yönetici

Ramazan Karaavcı Ziraat Mühendis

Yusuf Sümer Yalçın Emekli

İsmail Yiğit Emekli

Mehmet Polat Esnaf

Serdar Türkyılmaz İşadamı

Seda Kurnaz Emekli

Kenan Şahin Müteahhit

Gökmen Kenan Özdal Diş Hekimi

Kadriye Avcı Emekli

Hasan Aksoğan Sigortacı

Atakan Pehlivan Müteahhit

Nazım Durmuş Emekli

Muhammed Ahi Alpaslan İnş. Mühendisi

Mehmet Şeref Şen Jeoloji Müh.

Yusuf Yıldız Yönetici

Çiğdem Kağızmanlı Ressam

Cem Parlak İşadamı

Abdurrahman Şahin Emekli

Halil Orhan Soğukpınar Emekli

Hacı Mehmet Turfanda Çocuk Doktoru

Serkan Keklik Harita Müh.

Gülten Turfanda Emekli Eğitimci

Erdoğan Gök Ziraat Müh.

Reha İpekçi Mimar

Mete Vanlıoğlu Müteahhit

Çiğdem Şalva Sigortacı

Miray Demir Ev Hanımı

Şinasi Özgür İşletmeci

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi