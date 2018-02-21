“Tek Gayesi Türk Milletine Hizmet Olan Partiyiz”
İYİ Parti (İP) İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, partilerinin son yıllarda ülkenin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu belirterek “2002 yılında bitme aşamasına gelen terör, yeniden hortlarken, ülkedeki demokrasi ve hukuk, ayaklar altına alınmış, insanlar adeta bir korku tüneline girmeye zorlanmıştır. İçeride ve dışarıda uygulanan yanlış politikalar, ülkemizi her alanda kaybetmeye mahkûm etmiştir. Yaşanan bu gelişmeler karşısında, iktidar ve muhalefetten aradığını bulamayan halkımızın talep ve isteği İYİ Parti’yi bugünlere getirmiştir” dedi.
Parti il binasında İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Altaş, konuşmasına Afrin’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet gazilere acil şifalar dileyerek başladı.
“Atatürk’ün ilkelerine sıkı sıkıya bağladır”
Türkiye’nin terörü 2002 yılında bitme aşamasına getirdiğini ancak iç ve dış politikadaki yanlış uygulamalar nedeniyle yeniden hortladığını söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıların çözümünde iktidar ve muhalefetten aradığını bulamayan halkın taleplerinin İP’yi bugünlere getirdiğini ifade eden Altaş, partilerinin merkezin sağında veya solunda olmadığını, merkezin ta kendisi olduğunu kaydederek şunları söyledi:
“İYİ Parti’nin temsil ettiği Milli Merkez, merkezin sağındaki ve solundaki tüm vatanseverleri kucaklamaktadır. İYİ Parti Türkiye’nin makul aklıdır. Türkiye’nin sağ duyusudur. İYİ Parti aklı ve milli çıkarı politikalarının merkezine koyan bir partidir. Çok farklı siyasi gelenekten insanın, aynı partinin çatısı altında, gömleklerini çıkarmadan, üzerlerindeki vatanseverlik ceketi ile yer aldıkları bir partidir. İYİ Parti, kimsenin kendini yabancı ve öteki hissetmediği çok farklı siyasi geleneklerden gelen insanların ortak paydası olan, Türkiye sevgisi ve Türkiye’nin parlak geleceğinde birleştiği bir partidir. İYİ Parti, gücünü ve yetkisini Türk Milleti’nden alan, tek gayesi Türk Milletine hizmet olan bir partidir.
İYİ Parti, Türk devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü esas alan, demokratik sosyal ve laik bir devlet anlayışını hayata geçirmeyi hedef almıştır. Gelecekte bu ifadelerimizin gerçekleşmesi benim ve yönetici arkadaşlarımın yegâne gayesi olacaktır.”
Partinin Ömer Sezai Altaş başkanlığındaki Malatya İl Yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
Ömer Sezai Altaş – Müteahhit (Başkan)
Recep Ülkü Elektrikçi-Esnaf
Neriman Oyan Pelit Basın Mensubu
Şule Gürsoy Ev Hanımı
Vahap Tural Emekli
Oğuz Demirbilek Genel Cerrah
Birol Dinçer Emekli
Dilek Yıldırım Ev Hanımı
Esra Onurel Ev Hanımı
Aliseydi Polat Emekli
Vahap Alagöz Emekli
Salih Özdemir İşadamı
Atakan Evliyaoğlu Sigortacı
Şevkiye Şahin Ev Hanımı
Cavit Kazancı Emekli
Muammer Başlak Yönetici
Ramazan Karaavcı Ziraat Mühendis
Yusuf Sümer Yalçın Emekli
İsmail Yiğit Emekli
Mehmet Polat Esnaf
Serdar Türkyılmaz İşadamı
Seda Kurnaz Emekli
Kenan Şahin Müteahhit
Gökmen Kenan Özdal Diş Hekimi
Kadriye Avcı Emekli
Hasan Aksoğan Sigortacı
Atakan Pehlivan Müteahhit
Nazım Durmuş Emekli
Muhammed Ahi Alpaslan İnş. Mühendisi
Mehmet Şeref Şen Jeoloji Müh.
Yusuf Yıldız Yönetici
Çiğdem Kağızmanlı Ressam
Cem Parlak İşadamı
Abdurrahman Şahin Emekli
Halil Orhan Soğukpınar Emekli
Hacı Mehmet Turfanda Çocuk Doktoru
Serkan Keklik Harita Müh.
Gülten Turfanda Emekli Eğitimci
Erdoğan Gök Ziraat Müh.
Reha İpekçi Mimar
Mete Vanlıoğlu Müteahhit
Çiğdem Şalva Sigortacı
Miray Demir Ev Hanımı
Şinasi Özgür İşletmeci
Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
Bu memleket boyle çık iyi gördü. Bunların siyasi görüşünü tam anlayamadım.bunlar milliyetçimi muhafazakar mi kemalistmi anlayan biri varsa buraya yazısında bunların ne olduğunu bende bileyim ve iyimi köyümü karar vereyim
Turkiyemizin huzurlu bir ulke olmasi, cepheleşmenin bitmesi ve rahatca konusabilmek icin oyum iyi partiye.
hangi chpkk lıyla konuşsam iyi parti çok iyi olacak diyor chp den umudunu kesenlerin umudu iyi parti
Olumsuz yorum yapanlar anlaşılıyorki İYİ partinin gelişinden çok korkmuşlar.Ne yazzıkki korkunun ecele faydası yok derler.Yönetim bigi birikimli deneyimli vatanını seven ülkesini düşünen ve şaibeye bulaşmamış malatyanın derdini dert edinen kişilerden oluşmuş Allah yar ve yardımcınız olsun.Yolunuz doğru menziliniz kutlu olsun.Artık ülkede kral çıplak diyebilen cesur yüreklilerinde olduğunu görüyoruz.
bu kadro ile iyi bir evlilik programı seyircisi oluşturulabilir………
İsimlere baktığımda çevresinde bazı olumsuz özellikleri ile tanınan kişileri görüyorum. Doğmadan öldürmüşsünüz partiyi.Koskoca Malatya da başka adam bulamadınız mı?
RTE düşmanlığı insanların aklını başından alabiliyor!
YAZIK!
Sizi tek geçiyorum.Ve tek kelime ile ”fısss,, diyorum
MALATYA İYİ OLACAK
TÜRKİYE İYİ OLACAK
En güçlü parti bence çünkü bu gün HDP devlet salonlarında toplantılar kongreler yaparken yani PKK yandaşı olan bir parti diğer yanda İYİ Parti kendi parası ile otellerde bile yer tutması engelleniyor var bunda bir iş????
Hayırlı olsun,söylemleri iyi, bekleyip görmek lazım………..
yeni bir soluk getirmesi açısından yanlış yerdesiniz
Ak partiyi devirmeğe odaklandıkları için bütün kesim dört elle sarılmış durumda ama boş havanızı alacaksınız
Topluma heyecan kaynayan ,ölü doğan Bu partiden hayatta iş çıkmaz..sadece kıyı kesimlerinden ve Tekirdağ,Edirne gibi yerlerden oy alır.buralardan bunlara ekmek çıkmaz.bosuna yorulupta kendilerine eziyet etmesinler.
Türkiyem İyi Olacak.
İyi Parti Malatyaya yönelik güzel projelerle halkimizi ihya ederler umarım.
IYI olmak herseye değer.
IYIlerle olmak en guzel karar.
IYIlerin birligi dirligi daim olsun.
Allah IYIlerle beraberdir.
Türkiyem IYI olacak insallah.
Allah hayirli etsin. Bu seferde İYİ olsun diyelim. Umarim verecegim oyun hakkıni verirsiniz.
Doktor üyeler dışında son derece zayıf bir yönetim olmuş üzüldüm açıkçası Malatya için iyi parti ölü doğmuş görünüyor malesef
Yok hayır bir Diğer partilerin teskilatına bakın ilk kuruldügu zaman Üniversite mezunu bulmak zordu.
Bence ölü dogmadı yaşıyor fakat
bebeğin biraz gelişmesi gerek zira zayıf dogmus biraz.
BOŞ BOŞ YAZMIŞSIN ,CEVAP VERMEYE DE DEĞMEZ AMA BİR SORALIM , BU ÜLKEYİ YÖNETENİN ÜNİVERSİTE DİPLOMASI VAR MI ?
Sayın Akçadağlı yorumunuza saygı duyuyorum mevzu burada üniversite mezuniyeti de değil, mevzu bu kişiler bu şehir için ne yapmışlar?ne gibi bir özellikleri var?malesef ki koca bir hiç bu ülkeyi yönetene gelince her türlü farklı özelliği ile alternatifi yok işte, özellikli insanlardan oluşan bir alternatif oluşturun ki biz de oy vermeyi düşünelim açık ara zayıflık dikkatimi çekti üzgünüm ama…
iyi parti,malatyada milliyetci hareketin en seviyeli en cok oy alacak partisi konumunda
İYİ OLMAK BIR AYRICALIK. YOLUMUZ AÇIK OLSUN…
yonetim kurulu Malatyanin yerli insanlari yolunuz acik olsun…
Yerli derken Kızılderili mi oluyor?Bırakınız artık bu ağızları yerli köylü ayrımı yapmayın eğitim düzeyiniz ile bilgi birikiminiz ile bir yerlere gelmeye çalışın soyadınızın arkasına sığınarak değil
en azından yalaka değiliz iş almak için bi tarafımızı parçalamıyoruz
bu zihniyetle daha iyi yerlere gelirsiniz size de yerliler oy versin, köylü iyi okullarda okumuş meslek edinmiş bir yerlere gelmiş kısaca atı alan üsküdarı geçmiş bunun bile farkında değilseniz çok yazık bu yüzyılda.
Malatya icin cok guzel bir gelisme.Iyi Parti Malatyamiza hayirli olsun.Yonetim kuruluda cok iyi isimler var
Gerçekten süper bir katılım ve heyecan vardı. İyi pari iyi yolda.
MALATYA SİZİNLE DAHA İYİ OLACAK. YOLUNUZ AÇIK OLSUN.
Cesur insanların yer aldığı bir kadro oluştu,tüm zorluklara ve engellemelere rağmen sn İl başkanımız Sezai beyle, tüm yönetim kadromuzla tabiki Halkımızın desteği ile birlikte üstesinden gelecegiz inşallah.