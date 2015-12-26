Tekme Tokat Dışarı!.

Malatya’da oynanan Deplasmanlı Süper Gençler Ligi maçında kırmızı kart gören futbolcu, hakeme küfür edip saldırmak isteyince, antrenörü tarafından tekme tokat dövülerek sahadan çıkartıldı.

Deplasmanlı Süper Gençler Ligi’nde Malatyaspor ile Diyarbakır Kayapınar Belediyespor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Gökhan Aslangiray ile Fatih Avcı ve Ömer Taş hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın 80. dakikasında Kayapınar Belediyesporlu futbolcu Metin Çetik, rakibine sert girince kırmızı kart gördü. Hakemin bu kararına sinirlenen Metin Çeltik, küfür ederek hakemin üzerine yürümek istedi. Arkadaşları tarafından engellenen Metin Çetik, sahaya giren antrenörü tarafından önce tokatlandı, ardından da tekmelenerek sahadan çıkartıldı.

Antrenörü tarafından tekme tokat sahadan çıkartılan oyuncu, soyunma odasına giderken saha kenarındaki bir su şişesine tekme attı.

Karşılaşmada yaşanan gerginlik oyuncunun soyunma odasına girmesiyle son buldu.

Karşılaşma, Malatyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.