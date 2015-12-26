Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Teknik Heyet Memnun

Teknik Heyet Memnun
  • 26.12.2015
  • 0

Kızılcıhamam’da kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatya Spor’da futbolcular tempolu çalışıyor. Teknik heyet iyi geçen hazırlıklardan memnun.

Günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Yeni Malatya Spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, takım ilk hazırlık maçını Diyarbakır Büyükşehir Belediye DİSKİSpor ile oynamıştı. Özellikle ikinci etap kamp çalışmalarında oyun istemi üzerinde duran teknik direktör Cafer Aydın, hazırlık karşılaşmasında bütün oyunculara şans verdi. Hazırlık karşılaşmasında futbolcularını sık sık uyaran tecrübeli teknik adam, futbolculardan antrenmanlarda yapılan çalışmaları sahada uygulamalarını istedi. Futbolcuların performanslarından büyük ölçüde memnun kalan Aydın’ın hazırlık maçlarına göre çalışma programında değişlik yapabileceği öğrenildi.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."