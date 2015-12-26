Teknik Heyet Memnun
Kızılcıhamam’da kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatya Spor’da futbolcular tempolu çalışıyor. Teknik heyet iyi geçen hazırlıklardan memnun.
Günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Yeni Malatya Spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, takım ilk hazırlık maçını Diyarbakır Büyükşehir Belediye DİSKİSpor ile oynamıştı. Özellikle ikinci etap kamp çalışmalarında oyun istemi üzerinde duran teknik direktör Cafer Aydın, hazırlık karşılaşmasında bütün oyunculara şans verdi. Hazırlık karşılaşmasında futbolcularını sık sık uyaran tecrübeli teknik adam, futbolculardan antrenmanlarda yapılan çalışmaları sahada uygulamalarını istedi. Futbolcuların performanslarından büyük ölçüde memnun kalan Aydın’ın hazırlık maçlarına göre çalışma programında değişlik yapabileceği öğrenildi.