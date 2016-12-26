Tekvando İl Seçmeleri Yapıldı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) tekvando Malatya il seçmeleri yapıldı.

Battalgazi Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, erkeklerde 55, kadınlarda 37 sporcu kilolarında derece yapabilmek için mücadele etti. Erkeklerde ve bayanlarda kilolarında birinci olan sporcular şunlar:

Erkekler: 33 kilo Kadir Son, 37 kilo Mert Timur, 41 kilo Taner İyem, 45 kilo Mustafa Tanış, 49 kilo Serhat Keklikçi, 53 kilo Muhammed Burak Özden, 57 kilo Furkan Türkoğlu, 61 kilo Tarık Elbir, 65 kilo İbrahim Duhan Turhan, +65 kilo Ahmet Burak Kaya,

Bayanlar: 29 kilo Ebrar Öksüz, 33 kilo Ceren Güneş, 37 kilo Kardelen Kavak, 41 kilo Şeney Akgül, 44 kilo Beyza Nur kalkan, 47 kilo Rabiye Kaya, 51 kilo Ayşenur Çelik, 55 kilo Halime Özlem Kuzucu, 59 kilo İsragül Turhan, +59 kilo Merve İrem Kadıoğlu,

Kilolarında birinci olan sporcular 6-8 Ocak’ta Elazığ’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando grup müsabakasına katılacak.

Tekvando Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Nurettin Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ANALİG il seçmelerini yaptıklarını belirterek, müsabakalara katılan tüm sporucuları kutladı.

İl müsabakalarında mücadele eden sporcular arasında Türkiye şampiyonalarına gidecek potansiyelde olanlar bulunduğunu ifade eden Uçar, ” Analig 4 yıldır kuruldu. Malatya üç yıldır Türkiye finallerine katıldı. Burada ilk defa yarışan sporcular katıldı. Bu sporcularımızdan Türkiye Şampiyonası’na gidecek enerjiyi ve potansiyeli görüyoruz. Daha çok sorumluluk daha çok başarı getiriyor. Biz buna inanıyoruz. Bizler bu sporcuları daha ileriye taşıyacağız. Ailelerimizden destek bekliyoruz Cumhurbaşkanımızın da hedefi olimpiyatlara ANALİG’den sporcu kazandırmak. Buradan yetişen sporcular 2020 olimpiyatlarında altın madalyaların hepsine talip. Sporcularımıza destek veren idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE,

AA