Telefon Dolandırıcısı Kaçtı, Kurtulamadı!

Malatya’da telefonla aradığı 3 kadına kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, korku vererek altın ve paralarını alan şüpheli, polisin ayrıntılı araştırma ve soruşturması sonucu Bursa’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Malatya’da 29 Kasım ve 1 Aralık 2017 tarihleri arasında 3 ayrı telefonla dolandırıcılık olayı meydana geldi. İddiaya göre; Malatya’da N.G., N.Ç. ve A.G. adlı kadınları telefonla arayan bir şahıs, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, kadınlara terör örgütleriyle irtibatları olduğu iddiasıyla korku vererek, para ve altın talep etti. Şüpheli Y.İ., her 3 kadından da altın ve nakit olmak üzere yaklaşık 60 bin TL‘yi elden alarak dolandırdı.

Dolandırıldıklarını anlayan kadınların şikayetleri üzerine Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince yapılan çalışmada; şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için yaklaşık 50 adet güvenlik kamerası incelendi. Şüpheli şahsın Malatya nüfusuna kayıtlı Y.İ. (39) olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın en son MAŞTİ’de İstanbul otobüsüne bindiği belirlendi.

Çalışmalarını yoğunlaştıran Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüpheli Y.İ.’nin Bursa’da bir otelde kaldığı nı belirleyince durum Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi.

Şüpheli Y.İ., Bursa’da gözaltına alındı.

SEGBİS üzerinden sorgusu yapılan şüpheli Y.İ. tutuklanarak Bursa’da cezaevine gönderildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com