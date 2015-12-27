Terfi Yok, Tayin Var

2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özelin, Yüksek Askeri Şura (YAŞ)da Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmasının yanı sıra, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Hasan Fehmi Canan (fotoğrafta)ın da İstanbul Levazım Maliye Okul Komutanlığı görevine atandığı bildirildi. Terfi sırasında olmasına rağmen terfi ettirilmeyen, ancak görev yeri değişen Tümgeneral Cananın adı, YAŞtan hemen önce İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, BALYOZ diye kodlandırılan iddiaları kapsayan organizasyona karıştıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 102 muvazzaf ve emekli asker arasında yeralıyordu.

KOMUTANDAN SONRA KURMAY BAŞKANI DA DEĞİŞTİ..

YAŞın terfi ve atamalara ilişkin kararları doğrultusunda; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmış, boşalan 2. Ordu Komutanlığı görevine ise 30 Ağustostan itibaren geçerli olmak üzere Orgeneralliğe terfi ettirilen Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Servet Yörük getirilmişti.

YAŞın kararları arasında; terfi sırasında bulunmasına rağmen terfi ettirilmediği bildirilen 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Hasan Fehmi Cananın görev yerinin değişmesi de yeraldı. Canan, İstanbul Levazım Maliye Okul Komutanlığı görevine atanırken, boşalan 2. Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanlığı görevine ise Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Taner Büyükkantarcıoğlu getirildi.

TERFİYİ ENGELLEYEN KARAR..

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, 23 Temmuzdaki olağan basın toplantısında, Balyoz kod adlı soruşturmada adları geçen muvazzaf subaylarla ilgili bir soru üzerine Görevlerinin başındalar. Terfileri konusunda Askeri Personel Kanununun 65. maddesine göre işlem yapılacak açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan 7 saat sonra İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi 102 Balyoz sanığı hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Genelkurmayın terfi konusunda dikkat çektiği 65. madde açığa alınmış ve tutuklanmış askeri personelin terfi ve kıdem almasını engelliyor. Bu da 10. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı verilen subayların hiçbirinin terfi alamayacağı şeklinde yorumlanmıştı ve öyle de oldu.

Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinin Tutuklama olarak da değerlendirilen yakalama kararı aldığı 102 kişi arasında 25i muvazzaf 17si emekli toplam 42 general yeralıyordu. Listede, 77 muvazzaf asker var. Terfi alamayacak 13 general/amiralin yerine terfi ettirilmesi ihtimali olan bazı isimler de tutuklanacak sanık listesindeki diğer 12 general/amiral arasında bulunduğu belirtiliyordu.

2. ORDU KARARGAHINDAN 2 YENİ GENERAL..

Bu arada, 2. Ordu Komutanlığı karargahında görevli iki kurmay albayın da 30 Ağustostan geçerli olmak üzere Tuğgeneralliğe terfi ettikleri bildirildi.

2. Ordu Komutanlığı İstihbarat Başkanı olan Topçu Kurmay Albay Kahraman Güneş ile 2. Ordu Lojistik Başkanı Topçu Kurmay Albay Mehmet Özoğlu, son YAŞta tuğgeneralliğe terfi ettirildiler.

30 Ağustostan geçerli olmak üzere generalliğe terfi eden Kurmay Albay Güneşin Gaziantepteki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına, Kurmay Albay Özoğlunun ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki bir göreve atandıkları öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevini Albay Recep Ayasa devreden Jandarma Kurmay Albay Namık Boran da, Tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Boranın da, YAŞ kararıyla Konya Jandarma Bölge Komutanlığı görevine getirildiği bildirildi.