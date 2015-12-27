Terfi Yok, Tayin Var
2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özelin, Yüksek Askeri Şura (YAŞ)da Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmasının yanı sıra, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Hasan Fehmi Canan (fotoğrafta)ın da İstanbul Levazım Maliye Okul Komutanlığı görevine atandığı bildirildi. Terfi sırasında olmasına rağmen terfi ettirilmeyen, ancak görev yeri değişen Tümgeneral Cananın adı, YAŞtan hemen önce İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, BALYOZ diye kodlandırılan iddiaları kapsayan organizasyona karıştıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 102 muvazzaf ve emekli asker arasında yeralıyordu.
KOMUTANDAN SONRA KURMAY BAŞKANI DA DEĞİŞTİ..
YAŞın terfi ve atamalara ilişkin kararları doğrultusunda; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmış, boşalan 2. Ordu Komutanlığı görevine ise 30 Ağustostan itibaren geçerli olmak üzere Orgeneralliğe terfi ettirilen Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Servet Yörük getirilmişti.
YAŞın kararları arasında; terfi sırasında bulunmasına rağmen terfi ettirilmediği bildirilen 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Hasan Fehmi Cananın görev yerinin değişmesi de yeraldı. Canan, İstanbul Levazım Maliye Okul Komutanlığı görevine atanırken, boşalan 2. Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanlığı görevine ise Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Taner Büyükkantarcıoğlu getirildi.
TERFİYİ ENGELLEYEN KARAR..
Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, 23 Temmuzdaki olağan basın toplantısında, Balyoz kod adlı soruşturmada adları geçen muvazzaf subaylarla ilgili bir soru üzerine Görevlerinin başındalar. Terfileri konusunda Askeri Personel Kanununun 65. maddesine göre işlem yapılacak açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan 7 saat sonra İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi 102 Balyoz sanığı hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
Genelkurmayın terfi konusunda dikkat çektiği 65. madde açığa alınmış ve tutuklanmış askeri personelin terfi ve kıdem almasını engelliyor. Bu da 10. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı verilen subayların hiçbirinin terfi alamayacağı şeklinde yorumlanmıştı ve öyle de oldu.
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinin Tutuklama olarak da değerlendirilen yakalama kararı aldığı 102 kişi arasında 25i muvazzaf 17si emekli toplam 42 general yeralıyordu. Listede, 77 muvazzaf asker var. Terfi alamayacak 13 general/amiralin yerine terfi ettirilmesi ihtimali olan bazı isimler de tutuklanacak sanık listesindeki diğer 12 general/amiral arasında bulunduğu belirtiliyordu.
2. ORDU KARARGAHINDAN 2 YENİ GENERAL..
Bu arada, 2. Ordu Komutanlığı karargahında görevli iki kurmay albayın da 30 Ağustostan geçerli olmak üzere Tuğgeneralliğe terfi ettikleri bildirildi.
2. Ordu Komutanlığı İstihbarat Başkanı olan Topçu Kurmay Albay Kahraman Güneş ile 2. Ordu Lojistik Başkanı Topçu Kurmay Albay Mehmet Özoğlu, son YAŞta tuğgeneralliğe terfi ettirildiler.
30 Ağustostan geçerli olmak üzere generalliğe terfi eden Kurmay Albay Güneşin Gaziantepteki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına, Kurmay Albay Özoğlunun ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki bir göreve atandıkları öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevini Albay Recep Ayasa devreden Jandarma Kurmay Albay Namık Boran da, Tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Boranın da, YAŞ kararıyla Konya Jandarma Bölge Komutanlığı görevine getirildiği bildirildi.