“Terörün Hiçbir Mazereti Yok”

Tunceli’de bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Şehit Komiser Cem Kermen (28) ile eşi Şehit Öğretmen Dilay Kermen (27) için Malatya Emniyet Müdürlüğü‘nde tören düzenlendi. Törene, Malatya Valisi Ulvi Saran, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, AKP Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin, Öznur Çalık ve Cemal Akın, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Elazığ Valisi Muammer Erol, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Malatya, Elazığ ve Tunceli Emniyet Müdürleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi personelinin Moğultay Mahallesindeki halı sahada yaptıkları maç sırasında, terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Komiser Cem Kermen ile saha kenarında maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kermen’in 17 Ağustos 2010 tarihinde evlendikleri öğrenildi.

Malatya’da yapılan törene şehitlerin yakınları da katıldı.

“CEZASINI BULACAKLAR”

Saldırıyı yapanların karşılığını alacağını söyleyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, “Bütün bu haince tahriklere rağmen, devlet olarak, millet olarak, terör sorunun üstesinde birlik ve bütünlüğümüzü bozmadan el birliği ile geleceğiz. Polis teşkilatı olarak hukuk kuralları içerisinde terörist ve masum halk ayrımını yaparak mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak sadece o silahı kullanan hainler değil, o silahı onun eline veren, onu dağa çıkaran, onu azmettiren, ona yardım ve yataklık edenlerde mutlaka cezasını bulacaktır. Bu ve buna benzer hadiseler azmimizi ve mücadele kararlılığımızı daha fazla arttırmaktadır. Bundan başta hainler olmak üzere hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne zaman ülkemiz çok önemli adımlar atsa veya çok önemli başarılara imza atsa malum örgütün devreye sokulduğuna hep birlikte şahit olmaktayız. Terörün amacı, geçmişi köklü bir miras üzerine kurulu kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü ve her şeyden önemlisi demokrasi kültürümüzü zedelemektir. Ancak şunu hemen belirtmeliyim ki, birlik ve bütünlüğümüze hiç kimse zarar veremez” dedi.

“İNSANLIK SUÇUDUR”

Terör saldırısının gerçekleştiği Tunceli‘nin Valisi Mustafa Taşkesen, “Komiser Cem ve değerli eşleri Dilay hanım, bizlere bu toprağı vatan yapan, şehitler gibi bağımsızlığımızın ve bütünlüğümüzün korunması, ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için canları feda ederek, en üst mertebeye yerleşmişlerdir. Muhterem şehit yakınları, şehit haberi aldığınızda acınızı içinize gömerek, ‘Vatan sağ olsun’ diyerek tavırların en büyüğünü gösteriyorsunuz. sizlere şükran ve minnet borçluyuz. Hepimiz anne baba, çocuk sahibi olabilir, ama çok az insana şehit annesi, şehit babası, şehit yakını olmak nasip olur. Terörün arasına mesafe koymayanlara, terörden mazeret arayanlara seslenmek istiyorum bu vesileyle; herkes şunu iyi bilsin ki, terör insanlığı kemiren bir virüstür ve hiç bir mazereti olamaz. Kim ki, terörü mazeret uydurmaya çalışıyorsa, ya gaflet içerisindedir, ya da insanlıktan nasibini almamıştır. çünkü terör hiç bir ışıltılı sloganın, hiç bir şatafatlı idealin, hiç bir mağduriyetin kamufle edilmeyeceği kadar büyük insanlık suçudur. Bu bedhahlar iyi bilsinler ki, insanlığa doğrultulan namlulardan, insan haklarına ve insanlık değerlerine ulaşılamaz. Bizler yukarıda söylediklerimizin idealinde olarak, hiç bir tahrike ve oyuna gelmeden yıllardır devam eden terör sorununa karşı, kardeşliği esas alan, terörün hiç bir hizmet eksikliği ve kusurunun bahanesi olmaması gerektiğini kavramış, evrensel insan haklarını özümsemiş, Türkiye’nin geleceğini, Türkiye’nin geçmişine takılmadan hukuk çerçevesinde inşa etmeyi hedef alan bir anlayışla hareket edeceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi. Törene şehitlerin mesai arkadaşları da katıldı.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, “Bir değerlendirmeniz olacak mı?” sorusuna, “Başımız sağ olsun” diyerek, cevap verdi.

Şehit Komiser Cem Kermen Edirne’de, Şehit Öğretmen Dilay Kermen ise Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.