TFF 1. Ligde 33. Hafta Programı Açıklandı
TFF 1. Lig’de 33’ncü haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) resmi internet sayfasında yayınlandı.
Ligde 33’ncü hafta maçları 12, 13, 14, 15 Mayıs’ta oynanacak. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 33’ncü haftasında 14 Mayıs Pazar günü Malatya İnönü Stadı’nda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig’de 33’ncü hafta maçlarının programı şöyle:
12 Mayıs Cuma
18.30 Bornova Stadı Göztepe-Samsunspor
13 Mayıs Cumartesi
16.00 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Ümraniyespor-Altınordu
16.00 Bandırma 17 Eylül Stadı Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu
18.30 Giresun Atatürk Stadı Giresunspor-Denizlispor
14 Mayıs Pazar
16.00 Elazığ Atatürk Stadı Elazığspor-Balıkesirspor
16.00 Malatya İnönü Stadı Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor
18.30 5 Ocak Fatih Terim Stadı Adana Demirspor-Sivasspor
18.30 Manisa 19 Mayıs Stadı Manisaspor-Şanlıurfaspor
15 Mayıs Pazartesi
18.30 Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Stat henüz belli değil).
Yeni Malatya Gazetesi