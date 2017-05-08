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Malatya Haber -

TFF 1. Ligde 33. Hafta Programı Açıklandı

TFF 1. Ligde 33. Hafta Programı Açıklandı
  • 08.05.2017
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TFF 1. Lig’de 33’ncü haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) resmi internet sayfasında yayınlandı.

Ligde 33’ncü hafta maçları 12, 13, 14, 15 Mayıs’ta oynanacak. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 33’ncü haftasında 14 Mayıs Pazar günü Malatya İnönü Stadı’nda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig’de 33’ncü hafta maçlarının programı şöyle:

12 Mayıs Cuma

18.30 Bornova Stadı Göztepe-Samsunspor

13 Mayıs Cumartesi

16.00 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Ümraniyespor-Altınordu

16.00 Bandırma 17 Eylül Stadı Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu

18.30 Giresun Atatürk Stadı Giresunspor-Denizlispor

14 Mayıs Pazar

16.00 Elazığ Atatürk Stadı Elazığspor-Balıkesirspor

16.00 Malatya İnönü Stadı Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor

18.30 5 Ocak Fatih Terim Stadı Adana Demirspor-Sivasspor

18.30 Manisa 19 Mayıs Stadı Manisaspor-Şanlıurfaspor

15 Mayıs Pazartesi

18.30 Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Stat henüz belli değil).

Yeni Malatya Gazetesi

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