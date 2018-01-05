TFF Kaynak Kullandıracak

TFF, kulüplere ‘kaynak kullandırma’ başvurusu ile ilgili duyuruda bulundu. Kulüpler, ‘kaynak kullandırma’ başvurusunu 1 Nisan’a kadar yapabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbolun geliştirilmesi amacıyla futbol kulüpleri ile futbol ile ilgili kurum ve kuruluşların altyapı, tesis, eğitim ve futbol gelişim projeleri için mali yardım düzenleyen Kaynak Kullandırma Talimatı gereğince, kulüplerin ve ilgili kurum ile kuruluşların 2018-2019 sezonunda mali yardımdan yararlanabilmesi için başvuru süresi 1 Nisan’da sona erecek.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklamada, “Kaynak Kullandırma Talimatının 6. Maddesi 1. fıkrasında belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmış başvuru dosyasının, (dosya sahibinin daha önceki sezonda başvuru yapmış olması, tahsis verilmiş ya da verilmemiş olması durumunda dahi) 2018-2019 sezonu için yeniden hazırlanarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Kaynak Kullandırma Talimatının 4. Maddesi 5. fıkrası gereğince 01 Nisan 2018’den sonra yapılacak başvurular, 2018-2019 sezonunda değerlendirmeye alınmayacak olup, 2019-2020 sezonunda değerlendirmeye alınmak üzere bekletilecektir” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi