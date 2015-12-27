THM ve Halk Oyunları Yarışması

Malatya’da halk oyunları ile Türk Halk Müziği grup yarışmasının düzenleneceği bildirildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2009 yılı faaliyet programı gereği, 2-3 Mayıs 2009 tarihleri arasında ilimizde Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Kırıkkale, Kilis ve Van illerinin de katılımı ile Gençlik Merkezleri arası Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları grup yarışmaları yapılacaktır” denildi.

Sözü edilen yarışma öncesinde 2 Mayıs Cumartesi günü saat 11.30’da İnönü Stadı’ndan Kanalboyu ve Atatürk Anıtı önüne kadar kortej yürüyüşü düzenlenip, Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak. Halk Oyunları yarışmasının 3 Mayıs Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de başlayacağı bildirildi.

Türk Halk Müziği yarışmasının ise 2 Mayıs Cumartesi günü İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te başlayacağı kaydedildi.