Tıp ve Diş Hekimliği’nde Sözleşmeli Hocaya İzin

Yükseköğretim Kurulu Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin sözleşmeli hoca çalıştırabilmelerine izin verecek düzenlemeyi hayata geçirdi.

Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin sözleşmeli hoca çalıştırabilmelerine izin verecek düzenlemeler hakkında Yükseköğretim Kurulu basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yükseköğretim Kurulu’nun Maliye Bakanlığının görüşünü de alarak belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde kamu kurumları ve vakıf üniversiteleri de dahil üniversitelerin kadrolarında bulunmayan profesör ve doçentler ihtiyaç duyulan alanlarda tıp ve diş hekimliği fakültelerinde artık sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışabilecekler. İhtiyaç, ilgili fakülte kurulunca belirlenecek ve üniversite yönetim kurulu tarafından karara bağlanacak. Hocalar her türlü eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunabilecekler. Ek ders ücretinin 10 katına kadar saatlik ücret ödenebilecek. Özellik arz eden işler için YÖK kararıyla ücret 15 katına kadar arttırılabilecek. Ödemeler özel bütçeden yapılacak. Sözleşmeler YÖK’ün onayı ile en fazla bir yıllık olacak. 2 aydan kısa süreli sözleşmeler üniversite yönetim kurulu kararıyla yapılabilecek. Usul ve esaslar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.”

Ankara, iha