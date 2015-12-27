TIR Çarptı, Öldürdü
Çevreyolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı şahıs, TIR çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı TÖTMde öldü.
Kaza, saat 11.40 sıralarında oldu. 35 yaşındaki T.A. yönetiminde bulunan Mardin plakalı TIR, yolun karşısına geçmekte olan 90 yaşındaki S.Y. adlı şahsa çarparak ağır yaraladı. TÖTMye kaldırılan yaşlı şahsın kurtarılamadığı, sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.
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