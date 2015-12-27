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Malatya Haber -

TIR Çarptı, Öldürdü

TIR Çarptı, Öldürdü
  • 27.12.2015
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Çevreyolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı şahıs, TIR çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı TÖTMde öldü.

Kaza, saat 11.40 sıralarında oldu. 35 yaşındaki T.A. yönetiminde bulunan Mardin plakalı TIR, yolun karşısına geçmekte olan 90 yaşındaki S.Y. adlı şahsa çarparak ağır yaraladı. TÖTMye kaldırılan yaşlı şahsın kurtarılamadığı, sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

DİĞER KAZALAR..
Cirikpınar Mahallesinde 40 yaşındaki M.M.A.nın yönetimindeki otoyla çarptığı bisikletin 19 yaşındaki sürücüsü İ.T. yaralandı.

Çöşnükte 50 yaşındaki K.N. yönetimindeki aracın çarptığı 14 yaşındaki Ö.F.Ç.nin yaralandığı bildirildi.

Battalgazi yolu üzerinde 35 yaşındaki S.S.nin otosuyla giderken, yola aniden çıkan 16 yaşındaki M.B.ye çarparak yaralanmasına yol açtığı öğrenildi.

Beydağı Mahallesinde sokakta oynamakta olan 6 yaşındaki M.T.Ö. adlı erkek çocuk, plakası alınamayan ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

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