TOKİ ‘Kurnaz Müteahhit!’

AKP Malatya milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Ömer Faruk Öz, Malatya’ya yeni stat için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile anlaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

AKP’de düzenlenen nöbetçi vekil uygulamasında basın mensuplarına yeni stat yapımı konusunda bilgiler aktaran Malatya milletvekili Ömer Faruk Öz, “Mevcut İnönü Stadı ve civarındaki spor yerlerinin değeri 35 milyon TL. TOKİ’nin yapacağı yeni stat ve spor komplekslerinin değeri ise 55-60 milyon TL civarında. TOKİ, yapacağı tesislere karşılık, yeni arsa yerleri istiyor. Bu konuda sayın valimizle de görüştük ve TOKİ’ye Milli Emlak’a ait olan arazilerin de verilmesi kararlaştırıldı. TOKİ ile anlaşıp, Malatya’ya yeni stat ve spor tesisleri yapılacak”şeklinde konuştu.

Yeni stadın İnönü Üniversitesi kampusu karşısındaki alanda inşa edilmesi planlanıyor.