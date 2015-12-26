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Malatya Haber -

TOKİ’de İçmesuyu Sorunu..

TOKİ’de İçmesuyu Sorunu..
  • 26.12.2015
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Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Malatya Beydağı Semti’nde yaptığı toplu konut evlerinde oturanlar, içmesuyu sıkıntısı yaşadıklarını bildirdi.

1. etap konutların tamamlandığı 852 evde oturan konut sakinleri, sık sık suları kesildiği için civardaki sokak çeşmelerinden evlerine su taşıdıklarını kaydederek, susuzluğun yanı sıra sorunlarına bir muhatap bulamamaktan da şikayetçi oldu.

Belediye yetkililerinin, sorunu TOKİ müteahhidinin çözmesi gerektiğini, TOKİ yetkililerinin ise sorunu belediyenin çözmesi gerektiğini söylediklerini aktaran sakinler, “Suyumuz günde bir saat akıyor, sonra kesiliyor. Belediye ve TOKİ’deki yetkililer topu birbirine atıyor. Biz su sorununun çözülmesini bekliyoruz. Belediye ve TOKİ’den ilgililer bir araya gelip, sorunu çözmelerini istiyoruz” dedi.

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