Torbacılara Operasyon, 3 Tutuklama
Malatya’da ‘Torbacı’ olarak nitelendirilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ‘Torbacı’ olarak nitelendirilen sokak satıcılarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan 3 ayrı çalışmada 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte 1 adet pompalı tüfek, 3 paket halinde 3,5 gram esrar maddesi, 31 adet reçeteye tabi hap ve toplam 201 adet ecstasy hap ele geçirildi.
“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan haklarında adli soruşturma başlatılan şüphelilerden
E.Ö.K. , A. A. ve Y. E. tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise serbest kaldı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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