Trafik Güvenliğine Katkı Plaketi

Arguvan Kaymakamlığı tarafından ilçede trafik güvenliğine katkı sağlayanlara plaket verildi.

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, makamında, trafiğin sevgi, saygı ve hoşgörüyle güzel olduğunu söyledi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve korunması konusunda gerekli tedbirlerin alındığı, meydana gelen kazaların önlenmesi için trafik eğitimine önem verdiklerini aktaran Emeç, bunun yanı sıra okul servisleri başta olmak üzere diğer araçların etkin şekilde denetime tabi tutulduğunu ifade etti.

Bu yıl ilçe merkezinde trafik kazası meydana gelmemesinin sevindirici olduğunu belirten Emeç, bu durumu korumak için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Emeç, toplumun trafik konusundaki duyarlılığının arttırılması amacıyla Toplum Sağlığı Başkanlığında görevli Dr. Barış Kutlutürk’e “Trafikte Örnek İnsan”, ticari araç şoförü Okan İnanmaz’a “Örnek Sürücü” ödülü, ilkeli, tarafsız ve sorumlu haber anlayışıyla trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik halkın bilgilendirilmesi faaliyetlerine katkılarından dolayı da Anadolu Ajansı Arguvan Serbest Muhabiri Ramazan Taştaş’a plaket verdi.

AA