Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Kayseri karayolunun Kürecik mevkiinde meydana geldi. Mehmet Doğan yönetimindeki 44 KS 671 plakalı otomobil ile Muharrem Tokay’ın (42) kullandığı 06 AT 0519 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Doğan ile eşi Şehrize (43), çocukları Neslihan (22) ile Aslıhan Doğan (23) ve sürücü Muharrem Tokay yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Beydağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumları ağır olan Mehmet ve Şehrize Doğan Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

DİĞER KAZALAR..

Malatyadan Kayseri yönüne gitmekte olan 34 yaşındaki M.P. yönetiminde bulunan 34..0241 plakalı otomobil, Akçadağ Sarıhacı Köyü civarında dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki toprak yığınına çarptı ve yaralandı.

Kayseriden Malatya yönüne gelmekte olan 21 yaşındaki İ.A. yönetimindeki 46..589 plakalı otomobil, Akçadağ Kahyalı köyü civarında dikkatsizlik sonucu şarampola uçtu. Kazada, oto sürücüsünün yanı sıra 60 yaşındaki Ö.A. ile 17 yaşındaki H.A. yaralandılar.

Dilek Kasabası İstasyon Caddesinde 22 yaşındaki Y.Ç. yönetiminde bulunan 02..582 plakalı otoyla giderken, yol zeminindeki mıcırın etkisiyle araç yoldan çıktı ve bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 24 yaşındaki V.G.nin yaralandığı öğrenildi.

Malatyadan Ankara yönüne gitmekte olduğu bildirilen 39 yaşındaki İ.Y. yönetiminde bulunan 27..577 plakalı otomobille, önünde giden 39 yaşındaki H.Ö.K.nin kullandığı 44..026 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 27 plakalı aracın sürücüsü ve araçta bulunan 39 yaşındaki B.Y. adlı bayan ile 44 plakalı otoda bulunan 32 yaşındaki Ü.D., 41 yaşındaki İ.Ç. ve 36 yaşındaki A.K. adlı bayanlar yaralandılar.