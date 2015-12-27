Traktörün Freni Patladı..1 Yaralı
Malatya Sonsöz gazetesi muhabiri Orhan Yoldaş, trafik kazasında yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Merkeze bağlı Hacı Yusuflar köy yolunda meydana gelen kazada, izin gününde kayısı bahçesindeki işleri organize etmek amacıyla sabah saatinde 44 KC 349 plakalı traktörle yola çıkan Yoldaş, traktörün freni boşalınca yoldan çıktı ve devrilen traktörün altında kaldı. Bir çiftçi tarafından fark edilen Muhabir Orhan Yoldaş, olay yerine çağrılan 112 ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Yoldaş’ın, kalça kemiğinde kırıkların tespit edildiği, hafta içerisinde ameliyat edileceği bildirildi.
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