Trump Tillerson’un Görevine Son Verdi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, görev süresinin 31 Mart’ta sona ereceğini söyledi.

Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, görevine son verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında duygusal hali dikkati çeken Tillerson, Başkan Trump’ın kendisini bugün öğleden sonra Air Force uçağıyla California’ya giderken aradığını anlattı.

Tillerson, görev süresinin 31 Mart’ta sona ereceğini ifade etti.

Bugün içerisinde ise görevini Bakan Yardımcısı John Sullivan’a devredeceğini kaydeden Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığına atanan John Pompeo’ya yapılacak geçiş süreci için çalışmaları başlatacağını belirtti.

Başkan Trump, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Tillerson’ı görevden aldığını ve yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo’yu getireceğini duyurmuştu.

Trump daha sonra Air Force uçağıyla California’ya gitmeden önce Beyaz Saray’da basına yaptığı açıklamada Tillerson’la bazı konularda sorunlar yaşadıklarını ve Pompeo’nun göreve geleceğini söylemişti.

“FARKLI GÖRÜŞLERE SAHİPTİK”

ABD Başkanı Donald Trump, Tillerson’u Dışişleri Bakanlığı görevinden alarak yerine Mike Pompeo’yu atama kararına ilişkin Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tillerson için, “Göreve kendini adamışlığı ve yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnunum.” ifadelerini kullanan Trump, “Rex ve ben uzun zamandan beri bu konuyu konuşuyoruz. Aslında iyi anlaşıyorduk fakat bazı konularda farklı görüşlere sahiptik. İran anlaşmasına baktığımız zaman, bence bu berbat. Galiba onun için çok fazla sorun yoktu. Ben ya (İran anlaşması) koparmak ya da bir şey yapmak istedim, o ise farklı düşündü.” dedi.

Tillerson’u görevden alma kararını kendisinin verdiğini vurgulayan Trump, “Dürüst olmak gerekirse Tillerson ile bu konuyu fazla konuşmadım. Kararı kendim verdim.” ifadesini kullandı.

Trump, Dışişleri Bakanlığına atadığı Mike Pompeo’dan ise övgüyle bahsetti.

“Pompeo ve ben aynı fikirlere sahibiz. Müthiş bir enerjisi ve bilgi birikimi var.” değerlendirmesinde bulunan Trump, “Çok iyi bir ilişkimiz var ve zaten bu sebepten dolayı Dışişleri Bakanlığı görevine atadım.” şeklinde konuştu.

Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo’yu getireceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tillerson’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etmiş ve Pompeo’nun, ABD’nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.

Washington, AA