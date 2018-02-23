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TSK Terör Örgütüne Destek Konvoyunu Vurdu

TSK Terör Örgütüne Destek Konvoyunu Vurdu
  • 23.02.2018
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Genelkurmay Başkanlığından, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin’in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin’in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu konvoyun şehirden 15 kilometre kadar uzakta olduğu sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, “Harekat sırasında yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Konvoyun vurulma anı paylaşıldıÖte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin’e doğru ilerleyen terör örgütü konvoyunu vurmasına ilişkin görüntüler sosyal paylaşım sitesi Youtube üzerinden paylaşıldı.

Vurularak imha edilen konvoyun üzerinden kalkan duman bulutu kameraya yansıdı.

Ankara, AA

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