TÜBİTAK Bölge Yarışması Başladı

TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge yarışması başladı.

İnönü Üniversitesi ve İl Milli Eğitim tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmanın açılışı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Kültür Merkezinde yapıldı.

Açılışa İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Rektör Yardımcıları ve öğrenciler katıldı.

Burada bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bu gün 49 TÜBİTAK öğrenciler yarışmasının açılışını yaptık, 8 farklı ilden seçilmiş 100 proje bu gün sergileniyor. Projeler çok güzel, birbirinden güzel projeler var, hem teknoloji hem de ar-ge bakımından hem sosyal bilimler açısından, önemli projeler var. Gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Açılışın ardından öğrenciler sergiledikleri projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

iha