Tuncay Paşaya da Gözaltı

“Balyoz Planı” iddiaları soruşturması kapsamında, 2004- 2006 yılları arasında Malatya Garnizon Komutanlığı ve 2. Ordu Kurmay Başkanlığı görevinde bulunan, Malatya’dan sonra da İstanbul GATA’da görev yapan emekli Tümgeneral Tuncay Çakan gözaltına alındı.

2003 yılında emekli olduktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Tutkunun, Güzelyalı Beldesi’ndeki evinde sabah erken saatlerden itibaren polis ve jandarma gözetiminde arama yapıldı bildirildi. Emekli tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkunun evinin arandığını bilgisi, aynı üniversitede görevli kardeşi Prof.Dr. Salih Zeki Tutkun tarafından doğrulandı.

Emekli tuğgeneral Tutkunun gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Evdeki aramanın devam ettiği bildirildi.

İZMİR’DE EMEKLİ ALBAY GÖZALTINA ALINDI

Operasyonunun İzmir ayağında ise bir emekli albay polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki emekli albay, uçakla soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a gönderildi.

İKİ KOMUTANIN TANSİYONU YÜKSELDİ

Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Korgeneral Engin Alanın tutuklama kararından sonra tansiyonları yükseldi. Alan da dün gece hastaneye kaldırıldı.

Hakkında yeniden tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çetin Doğanın tansiyonu 18e kadar yükseldi. Hastanede tedavisi devam eden Doğanın şu sıralarda da bazı tetkikleri yapılıyor.

Özel Kuvvetler Eski Komutanı Engin Alanın da tutuklama kararından sonra tansiyonunun yükseldiği, Ankara GATAya kaldırıldığı öğrenildi.

Doğanın avukatları Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz tutuklama kararının CMK 104. maddeye aykırı olduğu iddiası ile itirazda bulundu. Engin Alanın eniştesi ve aynı zamanda avukatı olan Ayhan Nacak da aynı gerekçeyle tutuklama kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Hastanede olan iki komutanın hakkında verilen tutuklama kararının yerine getirilebilmesi için Merkez Komutanlığının bilgilendirilmesi ve askeri personel eşliğinde kararın ilgililere tebliğ edilmesi gerekiyor.

Ancak doktorların hastaneden ayrılmasını sakıncalı görmesi halinde farklı bir işlem yapılıyor.

KORGENERAL ALAN GATA’DA

Balyoz’da yakalama emri verilen Korgeneral Engin Alan GATA’ya yatırıldı.

ARŞİV FOTO: Tümgeneral Çakan, 2006 yılında Malatya’dan ayrılırken dönemin belediye başkanı Cemal Akın’a da veda ziyaretinde bulunmuş, Akın da Çakan’a kristal kayısı hediye etmişti.