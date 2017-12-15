TÜRFAD Malatya’da Toplanacak

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Malatya Şube Başkanı Mahmut Cücemen, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Merkezi’nin Malatya’da bir araya geleceğini ifade ederek, buluşmada ödül töreninin gerçekleştirileceğini de söyledi.

Cücemen, TÜRFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şube başkanlarının 16 Aralık Cumartesi günü Malatya’da toplanacağını ifade ederek, “Bu toplantı, Malatya’mızın gerçekleştirdiği ilk toplantı olacak. Genel merkezimizin katkısıyla, özellikle Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkması ‘Şampiyon hoş geldin’ ödül törenini yapacağız” dedi.

Düzenlenecek buluşmaya siyasi ve bürokratların yanı sıra spor adamları, taraftarlar, basın, medya, tüm Malatyalıların davetli olduğunu ifade eden Cücemen, “Geceye, genel merkezden yöneticilerimiz ile şube başkanlarımız katılacak. Bakanımız, Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, kulüp başkanlarımız katılacak. Buluşmada, ‘insanlar yaşarken de anılmalıdır’ sloganını hayata geçirerek, ödül törenimiz olacak. Layık olan insanlara ödüllerini vereceğiz” diye konuştu.

Cücemen, buluşmanın Cumartesi günü Eski Malatya’daki Kervansaray’da 17.00’da gerçekleştirileceğini söyledi.

Yeni Malatya Gazetesi