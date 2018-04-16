Turizm Haftası Kutlanıyor

Malatya İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 42. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında ‘Huzur Kenti Malatya’ teması ile fotoğraf sergisi açıldı.

Bir otelde düzenlenen fotoğraf sergisi açılışına Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan,Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürka, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Malatya’da turizm alt yapısının her geçen gün geliştiğini ve Malatya’nın kalkınan bir olduğunu belirterek geçmiş yıllara ait turizm verileni paylaştı.

2015 ve 2106 yıllarında sektörde ülke genelinde bir duraklamanın olduğunu ve bu durumdan da Malatya’nın etkilendiğini kaydeden İskenderoğlu 2017 yılında ise ciddi bir hareketlenme olduğunu yıl içerisinde kentte geceleme yapan yerli turist sayısının 426 bin 340 geceleme yapan yabancı turist sayısı 30 bin 518 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ise, turizmin dört adet saç ayağının bulunduğunu belirterek “Birincisi cazibe, ikincisi konakla, üçüncüsü altyapı diğeri de istikrar.İstikrar ve asayiş, huzur olmayınca hiç bir eylem yapılamıyor. Dünyada görüyoruz konjonktürel bir dalgalanma var ama Türkiye ve Malatya istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürüyor.” dedi

Malatya’ya en çok turist çeken kurumunun İnönü Üniversitesi olduğuna vurgu yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da Kongre ve sağlık turizmi kapsamında üniversite olarak kentte önemli oranda katkı sunduklarını kaydetti.

Programda son olarak konuşan Vali Ali Kaban ise,” Turizmde bir düşme var. Gelirlerde turist sayılarında bir düşme var. Özellikle 15 Temmuz hadiseleri sonrası sadece ülkemizde değil tüm dünyada bu anlamda güvenlik kaygısı öne geçti. Asli olan öncelikler hiyerarşisi içerisinde en önemli öncelik insanın kendi yaşamını idame ettirme önceliğidir. Doğal olarak güvenlik kaygısı nedeniyle insanlar önce kendilerini güvenceye alacak şekilde gerilemeye gittiler. Tabi bunu destekleyen unsurlarda olmadı değil, özellikle de iletişimin aşrı gelişmesiyle birlikte sanal alemdeki hissedişler eskiye göre daha yoğun bir hal aldı, 3 boyutlu gelişmeler insanların artık oraya gitmeme ne gerek var zaten güvenlik sorunu da var hazır önümü de gelmişken gözlüklerimi takar izlerim mantığına dönüştü. Ama bu trendler tıpkı yükselen bir değer olan turizm değeri nasıl kalıcı olmadıysa bu trendlerde kalıcı olmayacak. Dünya ilelebet böyle huzursuz olmayacak, ülkemizde zaten yaşadığı o sıkıntıyı hızlı bir şekilde üzerinden atmaya mücadelesi veriyor. Bu ölü dönemde turizmle ilgili altyapı çalışmalarını Malatya üzerinde vilayetimiz için Türkiye üzerinde de Türkiye için yapmak durumundayız” diye konuştu.

iha