Türk-İş Net Bin 893 TL İstiyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücret için taleplerinin net bin 893 lira olduğunu belirterek, “Biz Türk-İş olarak diyoruz ki işçisi, işvereni, hükümeti devletin açıkladığı bu resmi rakama bize versinler, biz hemen buna yarın altına imza atalım” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci kez toplandı. Türk-İş’te gerçekleştirilen toplantı devam ederken, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise 2018 yılında geçerli olacak asgari ücret için taleplerini açıkladı. Asgari ücretle ilgili kamuoyunun Türk-İş’in talebinin ne olacağını beklediğini anlatan Atalay, “Bizde TÜİK’in resmi açıklamasını bekliyorduk. Resmi açıklama elimize geçti. Şu anda bin 893 lira TÜİK’in resmi açıklaması. Biz Türk-İş olarak diyoruz ki işçisi, işvereni, hükümeti devletin açıkladığı bu resmi rakama bize versinler, biz hemen buna yarın altına imza atalım. Bizim resmi talebimiz net bin 893 lira” açıklamasında bulundu.

“KİT’lerdeki taşeron çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili sorunu büyük ölçüde çözeceklerini umut ediyorum, düşünüyorum “

Son 15 gündür kamuoyunda taşeronların kadroya geçmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kamuda taşeron kalmayacak, herkes kadroya geçecek’ diye açıklama yaptığını hatırlatan Atalay, “Aradan 10 gün geçti. Maalesef Hazine Bakanlığından sorumlu Mehmet Şimşek, ‘KİT’lerdekiler geçmeyecek’ diye ifade kullandı. Geldiğimiz noktada KİT’lerdeki problemin büyük bölümünün çözüleceği gözüküyor. Çalışma Bakanı bununla ilgili komisyonda yarın bir açıklama yapacağını düşünüyorum. KİT’lerde, demiryollarında, PTT’de, değişik kurumlarda problem vardı. Bunlarla ilgili Başbakanın talimatı neticesinde Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı bununla ilgili bir çalışma yürütüyor. Bugün en son bakan ile beraberdik. Bununla ilgili problem olmayacağını bana söylediler” diye konuştu.

Atalay, konuşmasına şöyle devam etti:

“KİT’lerde 12 ay çalışan kurumlarda devamlılık arz eden arkadaşlarımız var. PTT’de, demiryollarında, madende, Et Balık Kurumunda var. 10 gündür bunların kadroya geçip geçmeyeceğiyle ilgili tereddüt vardı. Bu büyük ölçüde bakandan aldığım bilgiye göre bununla ilgili Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı yetkilileri orada büyük ölçüde çözeceklerini umut ediyorum, düşünüyorum. Zannediyorum resmi açıklamayı yarın sayın bakan yapar. Bu sayı kamuoyunda 50 bin kişiyi kapsayan bir sayıydı. Bunların kadroya geçmeleriyle ilgili bakanlık, hükümet çalışma yapıyor.”

“Sene sonu bitmeden taşeron meselesi de kanunlaşmış olacak”

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin yılbaşı bitmeden Meclise getirileceğini bildiren Atalay, “Bütçeyi bekliyorlar. Sene sonu bitmeden taşeron meselesi de kanunlaşmış olacak. Benim aldığım bilgi o” ifadelerini kullandı.

Sınavla ilgili bir engelin olacağını düşünmediğini ifade eden Atalay, “Bu sınav devlet ilkokul mezununa ya da ortaokul mezununa ne sınavı yapacak. Bunun bir kriteri vardır, güvenlik soruşturması var. Bunlarla ilgili hiç kimsenin buna itirazı yok. Ama sınavla ilgili şu sendikaya üye olan olacak gibi böyle bir şey yok. Ne ülkeyi yönetenler bunu yapar, ne biz buna müsaade ederiz” dedi.

Geçen sene asgari ücretli ile ilgili bir düşüş olduğunu, bunun tamamlandığını hatırlatan Atalay, “İşverenlere geçen sene 100 liralık katkı payı oldu. Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; örgütlü olan iş yerlerinde bu katkının devam etmesini talep ediyoruz. Bu asgari ücretin işverene de yükü azaltmak için vergiyle ilgili bir düzenleme yapmasını talep ediyoruz. Bir de asgari ücretliler senenin son 2 ayında bu rakam aşağı düşüyor. Bu rakamı bunu sene tamamladılar. Geçen sene yapılan uygulama aynen devam etsin” diye konuştu.

Ankara, iha