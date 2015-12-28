Nobel Kimya Ödülüne layık görülen Profesör Aziz Sancar (yandaki fotoğrafta), ABD’de ikamet ettiği Kuzey Carolina eyaletinde İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Bu ödülü Türk milletine adıyorum” dedi.

2015 Nobel Kimya Ödülleri dün İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde açıklanmış, Türk asıllı ABD vatandaşı Aziz Sancar, ABD’li Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindhal hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde bu ödüle layık görülmüştü.

“KENDİ ADIMA, AİLEM VE MİLLETİM ADINA ÇOK MUTLUYUM”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Aziz Sancar, “Kendi adıma, ailem adına, milletim adına çok mutluyum” dedi. Nobel Ödüllü Sancar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bitirdikten sonra iki yıl sağlık ocağında doktorluk yaptığını söyledi. ABD’de Kimya alanında doktora yaptığını belirterek hem tıp hem de kimya alanlarında tecrübesi olduğunu kaydeden Sancar, “Nobel ödülü alacak kadar çalışmalarım olmuştur, bu hem tıpta olabilirdi heM kimyada olabilirdi” sözlerini kullandı. “Tıp alanında iki gün önce ödüllerinin verildiğini belirten Sancar “Ben tıpta alabileceğimi düşünüyordum. O bakımdan ben bu yıl olmaz diye düşündüm. Ve sabah haber geldiğinde sürpriz oldu” diye konuştu.

Çalışmalarının neticesinin kanser hastalarının üzerinde ne zaman uygulanacağıyla ilgili olarak Sancar,“5-10 yıl alır çünkü biz temel araştırma yapmıyoruz. Jeonal mekanizmaların ve bunların kanser hücrelerinde bunları önleyip kanser hücrelerini daha hassas yapmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM BENİ AMERİKA’YA HAZIRLADI”

Başarısını cumhuriyetin eğitimine borçlu olduğunu söyleyen Sancar, “Savur’dayken çok güzel ilkokulumuz vardı ben Savur’dayken lise yoktu. Çok iyi, çok fedakar öğretmenlerimiz vardı ve bizi çok iyi yetiştirdiler. Ondan sonra ben liseyi Mardin’de okudum. Mardin’de aynı şekilde çok iyi öğretmenlerimiz vardı. Tıbbiye’ye gittiğimde İstanbul Tıp, Avrupa’nın en iyi üniversitelerinden biriydi ve o bakımdan ben Türkiye’de çok güzel eğitim gördüm. Beni Amerika’ya hazırladı” dedi ve ekledi: “Benim Türkiye’de olduğum zamanlarda 70’lerde bilimsel araştırma imkanı pek yoktu. O nedenle buraya geldim, o imkanlar burada var. Fakat Türkiye beni hazırlamıştı o bakımdan ben burada bilimsel alanda güçlük çekmedim”

“TÜRKİYE’NİN KALKINMASI ANCAK BİLİM VE TEKNOLOJİYLE OLACAKTIR”

Türkiye’deki karışıklık ve terör olaylarıyla ilgili olarak Sancar, “Ben oradaki herkesi kardeşim olarak bildim. Orada doktorluk yaptığımda herkesi kendi kardeşim kendi akrabam gibi gördüm, tedavi ettim. Ben ayrıcalık bilmiyordum ve ben oradayken öyle bir şey yoktu. Maalesef şimdi o durumlara ne diyeceğimi bilmiyorum. İnşallah düzelir, İnşallah memleket ve oradaki insanlarımız birbiriyle uğraşmaktan ziyade bilim yaparlar, başka alanlarda hem memlekete hem insanlara katkılarda bulunurlar” dileğinde bulundu.

Sancar Türk gençlerine tavsiye olarak, “Çok politikayla uğraşmaktan ziyade bilimsel konulara ağırlık vermek ve o konularda çalışmak ve kendini adamaktır. Türkiye’nin kalkınması ve her Türk insanının yükselmesi ancak bilim ve teknolojiyle olacaktır” sözlerini kullandı ve aldığı ödül için, “Bunu Türk milletine adıyorum” dedi.

AĞABEYİNİN MUTLULUĞU..

Türk bilim adamı Aziz Sancar’ın 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanması, İzmir’de yaşayan ağabeyi emekli Tuğgeneral Kenan Sancar’a da büyük sevinç yaşattı.

ABD vatandaşı olan Türk asıllı bilim adamı Aziz Sancar’ın 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanması, İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşayan ağabeyi emekli Tuğgeneral Kenan Sancar’a da büyük sevinç yaşattı. Kenan Sancar, kardeşinin bu başarıyı gelişigüzel kazanmadığını söyledi. “Tanrının ona verdiği büyük bir vasıf ve kabiliyet var” diyen Sancar, “Aziz, ilkokul sıralarından itibaren arkadaşlarından sıyrılmış ve herkesin takdirini almıştır. Tüm okul hayatı boyunca hiçbir dersten iyi not almamıştır, hepsi pekiyidir, üniversite de dahil. Kendisi her gün 14-15 saatini bu çalışmaya vermiştir. Özellikle kanserle ilgili bir sonuca varmak için büyük bir çaba sarf etmektedir” dedi.

Aziz Sancar’ın çok mütevazi ve sade bir insan olduğunu anlatan ağabey Sancar, “Amerikalı olan eşi de aynı dalda araştırma yapan bilim insanı. Ona çok yardımcı oluyor” diye konuştu.