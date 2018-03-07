“Türkiye Cumhuriyetinin En Önemli Adımlarından Biri”

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bakanlardan oluşan çocuk istismarını önleme komisyonuna ilişkin, “Biz de bu komisyonda neler yapılması gerektiği noktasında çalışmalara devam ediyoruz. Cinsel istismara, kadına şiddette sıfır tolerans diyoruz.” dedi.

Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Nikah Sarayı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bir eş, anne ve evlat olarak kadınlara rol model olmak için çok yoğun çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplumun bütün kesimlerine yönelik çalışmalar yaptığını hatırlatan Çalık, özellikle kadınlara yönelik çalışmalara da ağırlık verildiğini ifade etti.

Çalık, iktidarda oldukları sürede kadının iş gücüne katılımını arttırdıklarını, okullaşmasını ve yüksek okullara devamını sağladıklarını ve istihdamdaki sayılarını yüzde 29,5’e çıkardıklarını söyledi.

Kadına şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler yaptıklarını anımsatan Çalık, Anayasa’ya ise ‘Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması eşitlik ilkesine aykırı değildir.’ cümlesini eklediklerini aktardı.

Yasal düzenlemelerde şiddete sıfır tolerans dediklerinin altını çizen Çalık, şöyle konuştu:

“Son günlerde hepinizin dikkat kesildiği ve bu konuda hassasiyet geliştirdiğiniz cinsel istismarla mücadele için de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 6 bakanımızın olduğu bir komisyon kuruldu. Biz de bu komisyonda neler yapılması gerektiği noktasında çalışmalara devam ediyoruz. Cinsel istismara, kadına şiddette sıfır tolerans diyoruz.”

Hedeflerinin kadını güçlendirmek olduğunu bildiren Çalık, güçlü kadının güçlü toplum anlamına geldiğini dile getirdi.

Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkekte gelir hıncını karısından alır.’ dediğini anlatarak, “Ben şiddete sıfır tolerans diyen bir liderden… Şiddeti mazur gösteren bir genel başkana, takdiri sizin değerli yüreklerinize bırakıyorum. Kadın başımızın tacı, yüreğimizin en güzel köşesindeki yerini adı. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü bir kez daha kutluyorum.” dedi.

SÖYLEŞİYE KATILDI

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Başı açık ve kapalı kadınlarımız arasındaki ayrımı ortadan kaldıran uygulamalara son verdik. Bu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde söylenmeden geçilmemesi gereken en önemli konulardan biri.” dedi.

Çalık, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Malatya Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşide, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bir vesile olduğunu, yılın her gününün kadınlar için olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından itibaren kadınlar için önemli mesafeler alındığını vurgulayan Çalık, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarında kadınlara çok önemli haklar verildiğini söyledi.

Çalık, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin karar mekanizmalarından TBMM’deki temsile, belediyelerden muhtarlıklardaki temsile kadar kadınların yönetim kademesinde yer almasını sağladığını belirterek, “Başı açık ve kapalı kadınlarımız arasındaki ayrımı ortadan kaldıran uygulamalara son verdik. Bu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde söylenmeden geçilmemesi gereken en önemli konulardan biri. İnsan hakları ihlali yapılıyordu. Bu ihlallerin önüne geçmek adına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli adımlarından bir tanesidir.” ifadesini kullandı.

Şehit ve gazi annelerinin ellerinden öptüğünü, hürmetlerini ilettiğini aktaran Çalık, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar sayesinde bugün ayakta olunduğuna dikkati çekti.

Kurtuluş Savaşı’ndan itibaren şehit düşenlere Allah’tan rahmet, gazilere ise acil şifalar dileyen Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bugün Afrin’de, sınır ötesinde operasyonlarda olan askerlerimize, Mehmetçiklerimize, onlarla birlikte orada terörle mücadele eden Nene Hatunlarımıza, Kara Fatmalarımıza, kadın komutanlarımıza rabbim zaferler eylesin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tek bir gün değil 365 gün, günümüz olsun. Özellikle kadın güçlü olduğunda aile, aile güçlü olduğunda toplum güçlü olur. Bizim temel taşımız ailemiz. Aileyi güçlendirecek her türlü politikanın altına imza atmaktan da her zaman çok büyük mutluluk duyuyorum.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın da katılığı söyleşi, basına kapalı kapalı devam etti.

AA