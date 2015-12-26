‘Türkiye Krize Sürükleniyor!..’

ABDnin eski Ankara Büyükelçisi Mark Parris, Ortadoğudaki en önemli demokrasisinin krize sürüklendiğini yazdı. Parris, ABDnin bu duruma tepkisiz kalmasasını istedi.

1997-2000 yılları arasında ABDnin Ankara Büyükelçiliğini yapan Mark Parris, ABDnin prestijli siyaset ve finans gazetesi Wall Street Journala AKPye açılan kapatma davası konusunda yazdığı makalede hem Türk yargısına, hem Erdoğana hem de Bush hükümetine çattı. Parris, Türk yargısı halkın kararlarına saygı göstermeli başlığını taşıyan makalesinde şu ifadeleri kullandı:

Washingtondaki ve Amerikan basınındaki sessizlik nedeniyle eminim ki çoğunuz bilmiyorsunuz ama ABDnin önemli müttefiklerinden biri olan ve Ortadoğudaki en önemli demokrasi olan bir ülke krize doğru sürükleniyor. Türkiyede Anayasa Mahkemesi AKPnin kapatma davasını görüşüyor. Ancak kapatma davasına konu olan dava dosyasındaki ifadelerin çoğu belirsiz, kabul edilemez ve mahkemenin dayandığı Türk Anayasası da Türkiyede kınanan bir metin durumunda.

Erdoğan da yanlış yaptı

Buna rağmen Erdoğan da hatasız değil. Seçimler sonrasında herkesin başbakanı olacağına söz vermiş olmasına rağmen danışman kadrosunu daralttı, vaat ettiği ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştirmedi. Türban tartışmasıyla muhalefet ile karşı karşıya geldi. Ayrıca Türk halkına ve Türk basınına karşı rahatsız edici bir paranoya gösterdi. Kısacası Erdoğan geçtiğimiz yaz elde ettiği siyasi sermayeyi eritti.

Türkiyede AKPnin iktidarı elitlerin hegemonyasına bir tehdit olarak görülüyor. Bu elitler Atatürkün 1920-30lardaki batılılaşma çabaları sırasında ortaya çıkan Halk için halka rağmen sloganına bağlı kalıyor. Ancak Atatürk zamanında Halka rağmen anlayışı kabul edilebilir bir yaklaşım olarak düşünülebilirken bunu 21inci yüzyılda AB adayı ve Müslüman dünyasının tek güvenilir demokrasisi için düşünmek mümkün değil…

Kayıp yıl uyarısı

Türkiye bu süreçte siyasi karmaşa, yatırımcıların güveninin sarsılması, ekonomik yavaşlama, kutuplaşma gibi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Yani bir kayıp yıl yaşayacak. Bu kayıp sadece Türkiyenin olmayacak.

AKP için İslamcı yakıştırılması yapılsa da AKP Türkiyede liberal bir demokrat partiye en yakın kurumdur. AKP hatalar yapmış olsa da başka hiçbir parti bu alanda yanına bile yaklaşamadı. İşte bu nedenle ABD tepkisiz kalamaz. Bir ülkenin içişleri konusundaki meselelerde hiçbir şey yapmamak ya da söylememek genellikle en iyi şeydir. Ancak Bush yönetiminin bunu Türkiye konusunda yapması ve AKPnin kaderine karşı kayıtsız olduğu mesajını vermesi miyopluktan başka bir şey olamaz. Washington, parti kapatmanın, Atatürkün Türklerden istediği Batılı veya modern olmaları ile bağdaşmayacağını açık bir biçimde ifade etmel