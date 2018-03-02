AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Cumhur İttifakı’nın karşısında duran gayri milli ve gayri yerli olan siyasi partilere de milletimiz sandıkta gereken cezayı verecektir.” dedi.

Çalık AKP Malatya İl Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Çalık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere ise acil şifalar diledi.

Çalık, , 2019’da yapılacak seçimlerin, Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşma için önemli bir süreç olduğunu ifade ederek, bunun için AKP teşkilatlarının yoğun ve dinamik bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Çalık, “15 Temmuz sonrası MHP ile başlatmış olduğumuz Yenikapı ruhu, milli ve yerli duruş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından devam ettiriliyor. Darbecilere, ülkenin büyümesini istemeyenlere karşı milli ve yerli duruşunu devam ettiren Bahçeli ve MHP’li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak nitelendirdiğimiz milli ve yerli duruşu olan kişilerle yol yürüyüşümüz 2019 da da devam edecek. Cumhurbaşkanlığı ve sonrasında milletvekilliği seçimlerinde kadrolarımızı inşallah Meclise ve Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız. Cumhur İttifakı’nın karşısında duran gayri milli ve gayri yerli olan siyasi partilere de milletimiz sandıkta gereken cezayı verecektir.” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı ile Türkiye’miz başarılarına başarı ekleyecek. Güçlü Türkiye’nin inşası için Cumhur İttifakı en başarılı ittifak olacak.” sözünü kaydeden Çalık, tüm siyasi partileri vatanın bölünmez bütünlüğü içerisinde bir arada olması gerektiğini belirtti.

Çalık, Türkiye’nin Uluslararası güçlerin ve onların işbirlikçisi terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğini belirterek, milli ve yerli duruşun karşısında duran tüm siyasi partilerin şehitlerin kemiklerini sızlattığını ifade etti.

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