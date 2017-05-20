“Tutulan Rapor Üreticiyi Mağdur Etti”

Yüksek rakımlı kesimlerde kayısıda don hadisesinin yaşandığını belirten Malatya Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Berktaş, ancak tutulan raporlarda olay fizyolojik olarak değerlendirildiği için üreticilerin mağdur olduğunu söyledi.

Birlik binasında üreticiler ile birlikte basın açıklaması yapan Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Berktaş, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde kayısı da don yaşandığını ifade etti. Üreticilerin ürünlerini TARSİM’e sigortalattıklarını ancak yetkililerin yaşanan olayın don olmadığını ve fizyolojik bir olay olduğunu rapor ettiğini öne süren Berktaş, “Haliyle bu fizyolojik olay dedikleri an üreticilerimiz mağdur oldu. Sigorta yaptırmış olanlar sigortadan para alamıyorlar çünkü sigortada ‘don’ kelimesinin geçmesi lazımmış ama tutulan raporda fizyolojik olay deniliyor” diye konuştu.

Bölgemizde meteoroloji ölçüm cihazının olmadığını savunan Berktaş, “Malatya’nın hava raporuyla bizim Hekimhan- Kurşunlu’nun 1400 rakımın üzerinde olan yüksek kesimin iklimi aynı olmuyor, 4-5 derece bir fark oluyor. Fakat meteorolojiye sorulduğunda diyorlar ki, ‘Malatya’da don olmadı’ ama benim köyümde don oldu. Köylüm artık öyle bir duruma gelmiş ki meteorolojiyi kendisi takip ediyor. Akşamları dışarılara kovalarla, tabaklarla su bırakıyor ve donduğunu görüyor. Şimdi 50 bin dekarlık alanda kayısı üreticileri mağdur durumda bunun yüzde 10’u sigorta yaptırmıştır diğer yüzde 90’ı yaptırmamıştır. Bu yörede sigortasını yaptıranda mağdur, sigorta yaptırmayan da mağdur.” ifadelerine yer verdi.

Bu konuda müracaatları yaptıklarını ifade eden Berktaş, “Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlükleri bir heyet oluşturulup bahçelerimizi gezdiler. Yalnız burada fizyolojik olay deyip işin içerisinden çıktılar. Ne burada sigorta yaptıranlar sigortadan para alabilecek nede burada afet bölgesi ilan edilecek” diye konuştu.

iha