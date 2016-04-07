Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

U-17 2. Kademe de Malatya’da

U-17 2. Kademe de Malatya’da
  • 08.04.2016
  • 0

2015-2016 Sezonu U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 22 takımın katılacağı 2. Kademe müsabakalarının programı açıklandı. 1. kademe maçlarının oynandığı Malatya, 2. kademede de grup merkezi oldu.

6’şar takımlı, Balıkesir, Sivas ve Malatya Grup Merkezi’ndeki karşılaşmalar 14-17 Nisan 2016 tarihlerinde, 4 takımlı Denizli Grup Merkezi’ndeki karşılaşmalar ise 15-17 Nisan 2016 tarihlerinde oynanacak.

İkinci kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 4 takım, U17 Türkiye Şampiyonası final müsabakalarını belirlenecek bir grup merkezinde oynayacak.

U17 Türkiye Futbol Şampiyonası kapsamında 4 grup merkezinden birisi olan Malatya’da karşılaşmalar 14-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Malatya Grubu’nda mücadele edecek takımlar şöyle:

AMED Sportif-Diyarbakır

DSİ Spor-Diyarbakır

TEİAŞ Gençlik Spor-Batman

Karaköprü Belediyespor-Şanlıurfa

Erkiletspor-Kayseri

Gülnarspor-Mersin.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."