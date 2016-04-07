U-17 2. Kademe de Malatya’da
2015-2016 Sezonu U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 22 takımın katılacağı 2. Kademe müsabakalarının programı açıklandı. 1. kademe maçlarının oynandığı Malatya, 2. kademede de grup merkezi oldu.
6’şar takımlı, Balıkesir, Sivas ve Malatya Grup Merkezi’ndeki karşılaşmalar 14-17 Nisan 2016 tarihlerinde, 4 takımlı Denizli Grup Merkezi’ndeki karşılaşmalar ise 15-17 Nisan 2016 tarihlerinde oynanacak.
İkinci kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 4 takım, U17 Türkiye Şampiyonası final müsabakalarını belirlenecek bir grup merkezinde oynayacak.
U17 Türkiye Futbol Şampiyonası kapsamında 4 grup merkezinden birisi olan Malatya’da karşılaşmalar 14-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Malatya Grubu’nda mücadele edecek takımlar şöyle:
AMED Sportif-Diyarbakır
DSİ Spor-Diyarbakır
TEİAŞ Gençlik Spor-Batman
Karaköprü Belediyespor-Şanlıurfa
Erkiletspor-Kayseri
Gülnarspor-Mersin.
Yeni Malatya Gazetesi