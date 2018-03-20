U15 Basketbol Grup Müsabakaları Başladı
Basketbol Federasyonu U15 Erkekler Basketbol Malatya 4. Grup Müsabakaları başladı. Malatya Grubu’nda Müsabakalar 24 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Hatay, Gaziantep, Kayseri, Osmaniye, Malatya ve Adana illerinden katılan Güney Akademi, Gaziantep Basketbol, İstem Koleji, Güneyspor, Gençlik Hizmetleri ve Tempo 80 takımlarının mücadele ettiği müsabakalarda ilk gün geride kaldı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Güney Akademi-Güney Spor: 50-64
Gaziantep Basketbol-Gençlik Hizmetleri: 65-58
İstem Koleji-Tempo 80: 81-74
İkinci gün müsabakalarının programı ise şöyle:
Güney Akademi-Gençlik Hizmetleri
Güney Spor-Tempo 80
Gaziantep Basketbol-İstem Koleji.
Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi
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