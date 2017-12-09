U15 Liginin Kura Çekimi Yapılacak

Malatya amatöründe U15 Futbol Ligi’nin kura çekiminin yapılacağı kaydedildi.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF), 2017-2018 sezonu U15 Futbol Ligi’nin kura ve fikstür çekimini gerçekleştirilecek. Kura ve fikstür çekimi, 11 Aralık Pazartesi günü 17.00’da MASKF binasında, lige katılan kulüplerin idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, “Daha önce başlattığımız U19 1. Küme ve U14 Ligimiz tamamlandı. U14 Ligi’nde Malatya Anadolu Selçukluspor şampiyon oldu. U19 1.Kümede ise Adafı Kartalspor ve Demirspor şampiyonluklarını ilan etti. U16 ve 1.Amatör Büyükler Futbol Liglerimiz ise devam ediyor” dedi.

11 Aralık Pazartesi günü U15 Futbol Ligi’nin kura çekiminin gerçekleştirileceğini kaydeden Özdemir, “U15 Ligi ile ilgili planlarımızı yaptık. Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz kura ve fikstür çekimi sonrası ligimizi başlatacağız. U15 Ligi’nin kulüplerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi