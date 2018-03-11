U21’de EYMS 90+4’te Gelen Golle Yıkıldı
U-21 Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’ye 90+4’te Muhammed Samet Karakoç’ un attığı golle 1-0 mağlup oldu.
STAD: Orduzu Pınarbaşı
HAKEMLER: Umuthan Tunç, Ömer Faruk Tarakçı, Kürşat Duyu, 4. Bilal Gülbağlar
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamet Dumlu, Muenfuh Seth, Eyüp Uçar, Gökhan Akkar, Burak Kavlak, Fatih Gürden, Ali Faruk Mohamed,(Dk. 86 Muhammed Bilal Barman) İkbal İpek (Dk. 55 Rıfat Can Aslan) İsmail Öztürk (Dk. 55 Özgür Taylan Ökke ) Berkan Durdu, Hüseyin Ekici,
YEDEKLER: Oğuzhan Şatır, Kürşat Akçadağ, Ertuğrul Karakayış, Rıfat Can Aslan, Emre Akçebe, Muhammed Bilal Barman, Özgür Taylan Ökke,
TEKNİK DİREKTÖR: Murat Uçkun
FENERBAHÇE: Ahmet Oytun Özdoğan, Enes Topal, Muhammet Ömer Çakı, Andreas Kılıt, Batuhan Yılmaz, Onur Topal, Hasan Küçük (Dk. 46 Abdullah Yerli) Anenis Shala (Dk. 84 Alparslan Demir) Boris Rapaıc, Muhammed Samet Karakoç, Erdem Aydın (Dk. 46 Yusuf Türk)
YEDEKLER: Abdullah Yiğiter, Abdullah Yerli, Alparslan Demir, Mahsun Çapkan, Kudret Oben Saraçoğlu, Hüseyin Demir, Yusuf Türk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Çorlu
GOLLER: DK. 90+4 Muhammed Samet Karakoç ( Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Fatih Gürden, Berkan Durdu ( Evkur Yeni Malatyaspor) Muhammet Ömer Çakı,Onur Topal,Anenis Shala,Boris Rapaıc (Fenerbahçe)
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi