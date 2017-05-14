Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesi, kültürel mirasın soyut zenginliği olarak kabul edilen sokak oyunlarının yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla geleneksel hale getirdiği Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliğinin dördüncüsünü düzenlendi. Şenliğe katılan aileler ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Geçmişten günümüze ulaşan ve ulaşamayan tüm sokak oyunlarının yaşatılması adına düzenlenen şenlikte çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukların kişisel gelişimine katkı sunmasının yanı sıra paylaşma olgusu ve takım ruhunun gelişmesine önemli kazanımlar sağlayan, her biri zeka ürünü olan sokak oyunlarına sadece çocuklar değil,

7’den 70’e herkes büyük ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediye Tiyatro grubu oyuncularının palyaço gösterisi ile renk kattığı etkinlikte yüzlerini farklı resimlerle boyayan çocuklar ip atladılar, develeme çevirdiler, uçurtma uçurdular.

Uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz uçurtmaların gökyüzüne bırakılması sırasında çocuklar büyük bir heyecan yaşarken, çocukluk yıllarında bu tip oyunlar oynayan büyükler ise eski günlerini hatırlayarak nostaljik anlar yaşadılar. Gökyüzüne bir anlamda umutlarını ve hayallerini uçuran çocuklar güzel bir hafta sonu geçirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları başta olmak üzere protokol üyeleri de çocuklarla birlikte topaç çevirip oyunlar oynadılar.

“Şenliğimize gösterilen ilgi bizleri mutlu etti”

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, kültürel zenginliklerin arasında yer alan sokak oyunlarını yaşatmak adına bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliğine katılımın fazla olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeşilyurt Belediyesi olarak Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliğini geleneksel hale getirdiklerini dile getiren Çınar, “ Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız maalesef günümüz şartları, modernleşme ve sanayileşmenin getirdiği bazı olumsuzluklar nedeniyle taş binalar arasında kalıp çocukluklarını tam manasıyla yaşayamıyorlar. Sokak oyunlarının günümüze taşınması ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle düzenlediğimiz Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliğine katılım her geçen yıl biraz daha fazla artıyor, vatandaşlarımızın da bu ilgisi bizleri mutlu ediyor. Şenliğimiz farklı etkinliklerle daha da gelişiyor ve büyüyor. Çocuklarımız bu etkinliğe katılarak sokak oyunları oynuyorlar, ip atlıyorlar, topaç çeviriyorlar ve uçurtmalarını gökyüzüne bırakıyorlar. Çocuklarımızın mutluluğu, anne ve babaların ilgisini ve alakasını görünce sokak oyunlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavramış oluyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kaynaşmamıza vesile olacak bu kültür ve sosyal etkinliklerimizi daha kapsamlı bir şekilde önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz. Şenliğimizin Anneler Gününe denk gelmesi de ayrı bir değer kazanmasına neden oldu. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

“Yeşilyurt Belediyesine çok teşekkür ediyoruz”

Şenliğe katılan anne ve babalar ile çocuklar ise sokak oyunlarını günümüze taşıyan Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ettiler.

Yeşilyurt Belediyesinin Yakınca mahallesindeki Hizmet Binasının yan tarafındaki alanda düzenlenen 4.Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliğine Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Haydar Şahin, Meltem Kavuk, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı.

Bülten