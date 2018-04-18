Uluç’a Göre ‘Haftanın Olayı’ EYMS- Alanya Maçıdaydı

A Spor’da yayınlanan 90’A programının yorumcularından Hıncal Uluç, geçtiğimiz Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor arasında Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve Alanya’nın maçın bitimine saniyeler kala attığı golden sonra yaşananları “Haftanın Olayı” olarak anlatarak, maçın hakemi Alper Ulusoy ile hakem gözlemcisi ve federasyon temsilcileri ile Merkez Hakem Komitesi’ne tepki gösterdi.

Serkan Korkmaz’ın sunduğu, Kemal Belgin ve Güven Taner’in de katıldığı programın yorumcularından Hıncal Uluç, kaçta tanık olduğu olayı tahtada çizerken, şu sözlerle anlattı:

“Malatyaspor – Alanyaspor maçı, geçen hafta. Maç 90+4’te bitecek. 90+3’te Alanyaspor gol attı, skoru 1-1 yaptı. Maçın bitmesine 25 saniye var, santra bile yapılmayabilir. Santra yapılırken şuradaki (orta yuvarlak) topa, Malatyaspor başlamak için vururken, orta yuvarlağın içinde 3 tane Malatyasporlu, 1 tane de Antalyasporlu var. Yani bırak oraya girmenin yasak olmasını, öbür yarı sahada 3 tane Malatyalı var. Gol olduğu zaman öbür yarı sahada niye bir adam durur. Hemen başlayıp gol atmasınlar diye. Maçın hakemi, FIFA hakemi Alper Ulusoy, maçı bu şekilde başlamasına izin verdi ve buradan (orta sahadan) Malatyaspor’lu oyuncu topu kaleye vurdu. Şimdi soruyorum. Santradan vurulan top gol olsaydı ve Malatyaspor şu maçı kazanıp Alanyaspor kaybetseydi, acaba ne olurdu? Şu ana kadar hiçbir yerde ne duydum ne gördüm. Bu maçın gözlemcisi ve 3 tane de Federasyon temsilcisi var. Şimdi merak ediyorum. FIFA hakemimiz Alper Ulusoy’a bu hafta maç verecekler mi? 10 metre mesafede duruyor. Görmemesine imkan yok. Maçı izlereken öylesine şaşırdım ki… Dedim ki ‘Ben yanlış gördüm, imkan yok.’ Durdurdum, geriye aldım görüntüyü. Bir daha baktım. İnanılır gibi değil… Hakemler felaket bir haldeler. Neden? Çünkü Merkez Hakem Komitesi yok.”

A Spor- sabah.com.tr- malatyahaber.com