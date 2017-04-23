Üniversite ve Arguvan BAL İçin Karşılaştı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubu geçtiğimiz sezon 36 puanla 6’ncı sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor ile Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olan Arguvan Belediyespor, BAL Ligi’nde yer alabilmek için baraj maçında karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı 3-0 kazanan İnönü Üniversitesispor, BAL Ligi’nde yoluna devam edecek.

Yeşiltepe Tesisleri 1 nolu futbol sahasında oynanan karşılaşmayı Şanlıurfa Bölgesi’nden Mikail Cihangir, Hüseyin Kılıç, Mehmet Şengül hakem üçlüsü yönetti.

İnönü Üniversitesispor Volkan Tuncel, Yunus Emre Kutlu, Fikret Avcu, Enes Ataş, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Meriç Akpınar, Ramazan Çavuş, Ebubekir Bozan, Engin Yıldız ve Ebubekir Yardım on biriyle mücadele etti.

Arguvan Belediyespor ise sahaya Ahmet Özdemir, Ahmet Özmen, Erkan Polatbaş, Abdulsamet Çevik, Hasan Akay, Ömer Faruk Sağdıç, Cumali Kılınç, Ferdi Topuz, Kemal Tekpınar, Engin Bilici ve Bünyamin Kalaycı on biriyle çıktı.

İnönü Üniversitesispor, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. İnönü Üniversitesispor’un gollerini 39’ncu dakikada Ebubekir Yardım, 84’üncü dakikada Engin Yıldız ve 87’nci dakikada Ramazan Çavuş kaydetti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi