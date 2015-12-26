Üreticiye Bayram Müjdesi…



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) hububat satan üreticilerin ödeme tarihi 31 Ağustos 2011 olan hububat alım bedelini bankalara gönderdiklerini, toplam 145 milyon liralık ürün bedelinin bugün itibariyle üretici hesaplara aktarıldığını bildirdi.

Bakan Eker, yaptığı açıklamada, TMO’ya hububat satan üreticilere belirli aralıklarla ödeme yapıldığını belirterek, Ramazan Bayramı dolayısıyla vadesi gelmeyen ödemeleri öne aldıklarını söyledi.



Eker, ”Ödeme tarihi 31 Ağustos olan hububat alım bedelini bugün bankalara gönderdik. TMO’ya hububat satan üreticilerin hesaplarına bugün itibariyle 145 milyon lira aktarıldı. Böylece TMO olarak bugüne kadar 371 milyon lira hububat üreticilerine ödeme yapmış olduk” diye konuştu.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, bakanlık olarak sahada yaptıkları hesaplamalara göre, bu yıl 22 milyon tona yakın buğday üretildiğini bildirdi.



Bakan Eker, yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye’nin hububat rekoltesinin önceki yıla göre daha yüksek olduğunu kaydetti. Bakanlık olarak sahada yaptıkları hesaplamalara göre, 22 milyon tona yakın buğday, 7,5 milyon tonun üzerinde de arpa üretimi olduğunu kaydeden Eker, ”Toplam tahıl üretimimiz geçen yıla göre yüzde 10’a yakın artışla 35 milyon tonun üzerinde. Buğday, arpa, mısır ve diğer hububat türleri” dedi.



Eker, sadece buğday üretimi dikkate alındığında yüzde 11, toplam hububat artışı dikkate alındığında yüzde 9 civarında artış bulunduğunu belirtti.



Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticiye destek olmak için hem emanet alımı hem de peşin alım yaptığını ifade eden Eker, TMO’nun bugüne kadar 860 bin ton civarında peşin alım yaptığını, bunun için üreticilere 226 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.



Eker, 31 Ağustos 2011 ödeme tarihli hububat alım bedeli dahil bugün itibariyle TMO’ya hububat satan üreticilerin hesaplarına 145 milyon lira aktarıldığını, üreticilerin yarından itibaren çekebileceklerini, TMO’nun son ödemeyle bugüne kadar hububat üreticilerine 371 milyon lira ödediğini anlattı. Bakan Eker, ”Bugüne kadar bize 70 bin civarında üretici ürün getirdi. Dolayısıyla bu paradan istifadeden üretici sayısı 70 bin civarında” dedi.



TMO’nun 880 bin ton civarında emanet alımı olduğunu da kaydeden Eker, bunun üreticiler için önemli bir hizmet olduğunu ifade etti.



Eker, bir soru üzerine rekolte artışında öncelikle iklimin etkili olduğunu, sertifikalı tohum kullanımının da verime olumlu yansıdığını belirtti.



Türkiye’nin buğday ihtiyacının 18 milyon ton civarında olduğunu hatırlatan Eker, rekolte artışının Türkiye’nin ihracat imkanını artıracağını söyledi.



TMO’nun 2010 Hububat Raporu’na göre, Türkiye’nin geçen yılki buğday rekoltesi 19 milyon 660 bin ton olarak gerçekleşmişti.



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