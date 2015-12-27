“Üye Sayımız Artarsa..”



Malatya Aktif İşadamları Derneği (MAKİAD) meslek komite ve komisyon yönetiminin toplantısında, derneğe yeterli sayıda üye bulunamamasından şikayetçi olundu.



MAKİAD meslek komite yönetimleri ve komisyon yönetimleri, İnönü Üniversitesi Havuz Başı Restoran’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan MAKİAD Başkanı Muzaffer Erşan, derneğin belirli bir üye sayısı olduğunu ancak üye sayısının biraz daha yükselmesi gerektiğini belirterek, “Üye sayımız vasıflarımıza uygun olarak artarsa, bizimde sesimiz, soluğumuz, gücümüz o kadar artar. O kadar daha dinlenir, daha çok insana yardım eder ve daha çok sorun çözer hale geliriz. Bunun için sizden ricamız her komite kendi bünyesinde üye çalışması yaparak üye katarsa, üyelerimizin 600-650’yi bulacağının, hatta daha ciddi rakamlara ulaşacağımızın kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.



MAKİAD Genel Sekreteri Şaban Bol da, “Ama bunlarla alakalı sistematik bir yapı izlenemedi. Bu sistematik yapının çözülebilmesi için alt yapı çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Alt yapı oluşmuş oldu ve bundan sonraki rutin toplantılarda bir araya gelişler, hızlı bir şekilde koordine olunmasına bağlı” dedi.

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