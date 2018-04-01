CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileri Kiltepe, Melekbaba, Atatürk, Cumhuriyet, Hocaahmet Yesevi, İlyas ve Fatih mahallelerini ziyaret ederek, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldiler.

KİLTEPE MUHTARI DEMİRTAŞ: “ÇEVREYOLU ALTINA YENİ BELEDİYE LAZIM”

Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş ziyarette yaptığı konuşmada; “Milliyet Gazetesinin köşe yazarı yıllar önce Malatya ziyaretinin ardından yazdığı yazıda Çevreyolunun altı varoş mahalleleri, Çevreyolunun üstü burjuva mahalleleri olarak değerlendirmişti. O gazetecinin 3 günde yaşayıp çözümlediği sorunları iktidar ve muhalefet partileri yıllardır görüp çözüme ulaştırmıyorlar. Kiltepe mahallesi 1960’da yerleşim yeri olmuş. Malatya’nın bütün atık suları Kiltepe mahallesinden geçiyor. Malatya’nın bütün hurdaları Yeşiltepe’ye geliyor. Çevreyolu altının kaderinin değişmesi için iyi bir şehir plancısının çalışması ve şehrin tekrar düzene sokulması gerekiyor. Çevreyolunun altına ayrı bir belediyelik yapılırsa ayrı bir belediye bütçesiyle bu bölgeye hizmet edilir” dedi.

KİRAZ; “VAAT ÇOK İCRAAT YOK”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, “Zaman zaman muhtarlarımızı, mahallelerimizi ziyaret ederek, muhtarlarımız aracılığıyla tespit edilen sorunların çözümü noktasında gayret içerisinde oluyoruz. O sorunları gerekli kurumlara iletilmesi noktasında belediyeyse belediye meclis üyelerimizle bir mücadele veriyoruz. Daha önce sizin de belirttiniz gibi bir yediemin otoparkı yapılacaktı. Mahalle de evlerin içerisine yapılmak istenen otopark ile ilgili hem birlikte yaptığımız açıklama hem de meclis üyelerimizin ve ortak mücadele ile o tehlikeyi bir nebze de olsa uzaklaştırdık. Araçların bölgeye tehlike saçacağı ve mahalle sakinlerine büyük sıkıntı yaratacağını dile getirmiştik. Çevreyolunun altında sorunların hiç azalmadığını hatta her geçen gün maalesef arttığını görüyoruz. Her gelen siyasi iktidar çevreyolunun altına yönelik vaatler veriyor ama değişen bir şey olmuyor.” şeklinde konuştu.

HİZMETİ EN FAZLA HAKEDENLER, HİZMET ALAMIYOR

“Kiltepe, Taştepe, Melekbaba, Yeşiltepe sorunlarla boğuşuyor, birbiriyle aynı kaderi paylaşıyor” diyen Kiraz, “Çevreyolunun altındaki mahallelerde uzun süredir imar konusunda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Altyapı ve üstyapı problemi devam ediyor. İmar girmediği için altyapı hizmetlerinin birçoğu yapılmıyor. Malatya’nın pek çok yerinde doğalgaz verilmesine rağmen bu bölgede yaşayan insanlar 2018 yılında hala evlerinde kömür yakıyorlar. Maddi durumu iyi olmayan insanlarımız yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Bu nedenle hizmeti en fazla hak eden insanlarımız maalesef hizmetten en az yararlanıyorlar. Buradan söz verip, sözlerini yerine getirmeyen siyasilere sesleniyoruz. Çevreyolunun altını kentle bütünleştirip yaşam koşullarını düzeltin. İnsanların bu şekilde yaşamaları siyasilerin ayıbıdır. Bizde dâhil olmak üzere bütün siyasi partilere bu sonuçta payları vardır. Elimizi taşın altına koyup çevreyolunun altını sorunlarını çözmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MELEKBABA MUHTARI DEMİR: “ÖTELENİYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Melekbaba mahallesine geçerek burada Mahalle Muhtarı Ali Demir ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet ettiler. Muhtar Ali Demir mahalledeki sorunlarla ilgili CHP heyetine bilgiler verirken Melekbaba mahallesinin hizmet anlamında hep ötelendiğini pek çok konuda yaşanılan sıkıntıların giderilerek bir bölgenin bir alt merkez haline gelip gelişmesini istediklerini belirtti.

KİRAZ; “MALATYA’YI TERCİH EDENLERİ MAĞDUR EDİYORUZ”

CHP İl Başkanı Kiraz ise, Melekbaba’nın bölge illerinden gelen vatandaşlarımızın da yoğun yaşadığı mahallelerden biri olduğunu belirterek “Memleketimize gelip yerleşen insanlara Malatya’nın güzel yönlerini göstermemiz gerekirken maalesef bu bölge de yaşayan insanları daha fazla mağdur ediyoruz. Düşünün ki bu çağda hala tuvaleti dışarıda olan evler var. Melekbaba doğalgaz istiyor. İmar ve şuyulandırma çalışması istiyor. Çocukları için anaokulu istiyor. Ortaokul, lise istiyor. Gençleri için spor yapacak tesis istiyor. Yani Melekbaba yaşanacak bir mahalle istiyor. Onların bu taleplerini takip edeceğiz. Gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz.” dedi.

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