Savaş ve şiddetin etkisiyle karakteri sertleşmiş olan ABD süvari subayı Blocker’a, bir Cheyenne savaş şefi ve ailesinin Montana’daki kabile topraklarına geri dönüş yolculuğunda eşlik etme görevi verilir. Blocker hayatı boyunca içinde yaşadığı şiddet dolu hayattan yorgun düşmüş olsa da bu görev onun için oldukça zor olacaktır; zira eşlik ettiği şef yıllar boyunca en büyük düşmanlarından biri olmuş ve birçok arkadaşının hayatını ellerinden almıştır. Ancak kayıplar konusunda şef de en az Blocker kadar payına düşeni almıştır. Tehlikeli topraklardan yola çıkarak, çoğunlukla düşman kabileler, küçük asker grupları ve Cheyenne kabilesinin yaşadığı vahşi ancak etkileyici batıya doğru ilerleyen kafile bu yolda birçok zorlukla karşılaşacaktır. Zorluklar arttıkça, Blocker emirlerini yerine getirirken kendi bağnazlığıyla yüzleşmeye mecbur kalırken, bu yolculuğa bir de ailesinin bir baskında katledildiğine tanıklık eden cesur bir dul kadın da dahil olur…

Yönetmen: Scott Cooper

Oyuncular:

Christian Bale, Rosamund Pike, Jesse Plemons, Wes Studi, Q’orianka Kilcher

Tür: Macera, Drama, Western

Yapım Yılı: 2017 (133 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma

Senaryo: Scott Cooper, Donald E. Stewart

Yapımcı Firma: Grisbi Produstions

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce, Çayen

Orijinal Adı: Hostiles

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