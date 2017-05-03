Vali Darende’de Sorun Dinledi

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Darende ilçesinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanat önderleriyle bir araya gelerek ilçenin istek ve sorunlarını dinledi.

METEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerden sorumlu daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, devletin ve milletin arasındaki dayanışma birliği, beraberliği hissetmek adına Somuncu Baba’nın manevi atmosferini yaşatan Darende’de bulunmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.

Darende’nin tarihi ve turistik özellikleri ile Malatya için özel bir ilçe olduğunu belirten Toprak, muhtarları dinleyerek sorun ve çözüm yollarını konuştu.

Kurum müdürlerine yöneltilen soruları dinleyen Toprak, Darende’nin, suç oranının düşük, huzurlu ve güvenli bir ilçe olması bakımından da ayrıca teşekkür etti.

İlçenin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantı sonrası Vali Toprak, yapımı tamamlanmak üzere olan yeni Kaymakamlık binası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunduktan sonra Sağlık Meslek Lisesi fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Toprak, daha sonra Darende Belediyesi Çini Merkezi’ni ziyaret etti.

AA