Vali Okul Aile Birliği Başkanlarını Dinledi

Vali Ali Kaban, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki okulların aile birlikleri başkanlarıyla ayrı ayrı toplantı yaptı.

YEŞİLYURT’TA..

Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi toplantı salonunda, Vali Ali Kaban başkanlığında, İl Müdürleri ve Okul- Aile Birliği Başkanlarına yönelik bir toplantı düzenlendi.

Okul- Aile Birliği Başkanlarına yönelik düzenlenen toplantıya; Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve Okul-Aile Birliği Başkanları katıldı.

Okulların Aile Birliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Kaban, Okul Aile Birliği Başkanlarına tek tek söz vererek sorun ve önerilerini dinledi.

Başkanlar madde bağımlılığı, çevre düzenlemesi, öğrenci-veli diyalogu, okul servisleri ve kantin denetimleri, okul güvenliği, fiziki mekan konularındaki mevcut durum ve taleplerini paylaştılar.

BATTALGAZİ’DE

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda, Vali Ali Kaban başkanlığında, İl Müdürleri ve Okul- Aile Birliği başkanlarıyla toplantı yapıldı.

Toplantıya; Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve Okul-Aile Birliği Başkanları katıldı.

Okulların Aile Birliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Kaban, Okul Aile Birliği Başkanlarına tek tek söz vererek sorun ve önerilerini dinledi. Başkanlar madde bağımlılığı, çevre düzenlemesi, öğrenci-veli diyalogu, okul servisleri ve kantin denetimleri, okul güvenliği, fiziki mekan konularındaki mevcut durum ve taleplerini paylaştılar.

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