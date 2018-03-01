Vali TFFHGD’yi Ziyaret Etti

Malatya Valisi Ali Kaban, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Malatya Şubesini ziyaret ederek, hakemlerle bir araya geldi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Demir, Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Ömer Karaca, İl Hakem Kurulu Başkanı Kaan Akın Öz, TFFHGD Malatya Şube Başkanı Ata Yıldırım, gözlemci ve hakemlerle bir araya gelen Vali Kaban, sıcak bir söyleşide bulundu.

Vali Kaban, futbolda en önemli unsurun hakemler olduğunu belirterek, hakem kararlarının temyizinin olmaması nedeni ile çok saygın bir meslek olduğunu ve bu nedenle hakemliğin çok zor ve önemli bir görev olduğunu kaydetti.

Hakem ve gözlemcilerle uzun süre sohbet eden Vali Ali Kaban, Hakem Derneği’nin faaliyetleriyle ilgili de bilgiler aldı.

Her zaman hakem camiasının yanında olduğunu, hakemlerin talep ve önerilerine karşı açık olduğunu belirten Vali Kaban, günün anısına hakem ve gözlemciler ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni Malatya Gazetesi