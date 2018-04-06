Valiye Göre ‘Asayiş Sorunu’ Şehir Efsanesi!

Malatya İl Güvenlik Kurulu toplantısı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’ndaki Bakan Tüfenkci’nin başkanlığındaki toplantıya Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile MİT Bölge Başkanı katıldı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunuldu.

-Vali’ye göre asayiş sorunu bir şehir efsanesi!

İlk açıklamayı Malatya Valisi Ali Kaban yaptı. Meydana gelen olaylardan çok bu olayların haber yapılmasından rahatsızlığını belli eden, bu haberlerin hükümetin sıkıntıya sokulması için terör örgütlerine yol açmaya yönelik olduğu iddiasında bulunan Vali, şunları söyledi:

“Unutmayalım ki Türkiye’nin, sınırları dışında terörist eylemleri, kontrol altına almak için harekat yaptığı dönemde elbette ilimiz ve sınırlarımızın içinde ki bütün illerde güvenlik içinde olması esastır. Bu anlamda size de (Bakan Tüfenkci’ye) intikal eden bazı güvenlik sorunları olduğu iddiası üzerine o zaman talimat buyurmuştunuz. İlk fırsatta bir toplantı yapalım diye. Bunu uygun görmenizle bugün bunu gerçekleştirmiş olduk. Biraz önce arkadaşlarımızda ayrıntılı sunum yaptılar zaten. Orada da açığa çıktığı üzere aslında sadece bir şehir efsanesi şeklinde bir hadise oluşturulmaya çalışıldığı görüldü.

Daha önce İl Emniyet Müdürlüğümüzün de hazırladığı bu anlamdaki bir analiz raporunda da bunlar çok net bir şekilde konulmuştu. Bizi bu konuda üzen hadise şudur, huzurlu olan vilayetimizin sanki sorunlar yumağıymış gibi göstermek suretiyle gerek bir zaaf izlenimi vermek sureti ile terör örgütlerine bir yol açmak, öbür taraftan büyük bir gayretle canhıraş bir şekilde güvenliği sağlamaya çalışan başta güvenlikten sorumlu bütün birimlerin başındaki büyüklerimiz olmak üzere sistemde en uç noktaya kadar bu iş için emek sarf eden, bu iş için çaba sarfeden kardeşlerimizin bu emeklerinin hiçe sayılması ve bu anlamda sanki bir güvenlik zaafı varmış gibi hükümetin sıkıntıya sokulmak istenmesi gibi bir durumun oluşması üzücüdür. Bakanlar kurulunun saygı değer bir üyesi olarak (Bakan Tüfenkci) bizi burada dinlemekle bizi bu konuda bilgilenmekle bizi şereflendirdiniz teşekkür ediyoruz.”

-“Hiçbir organize örgüte izin vermezler, veremezler”

Malatya’nın önceden beri kardeşlik ve huzur kenti olarak bilindiğini belirterek, bu anlamıyla kentin sevgi ve hoşgörünün bulunduğu bir şehir olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, “Burada yaşayan insanların kardeşlik, sevgi ve barış içerisinde yaşadığı bir il. Özellikle Malatya’ya yatırım yapmak, dışarıdan kente gelmek isteyenler son zamanlarda oluşturulan haklı veya haksız iddialarla sanki ‘Malatya huzur kenti olmaktan çıkma yolunda ilerleme kaydetti’ gibi bir algı oluşturuldu. Bunun böyle mi, doğru mu, yanlış mı olduğu noktasında kentte görev yapan arkadaşlarla istişare ettik. Gördük ki, rakamlara baktığımızda, oluşan kanaatlere baktığımızda esasında Malatya, Türkiye ortalamalarının çok altında suç oranlarıyla, organize suç örgütleri oluşumlarıyla gerçekten oluşturulan algıyı hak etmediği noktasında görüşlerimiz ortaya çıktı. Arkadaşlarımız da gerekli hassasiyetleri sürdürerek suç ve suç örgütleriyle her birim kendi sahasında devam ettirecek. Arkadaşlarımız Malatya’da hiçbir organize örgütün, bırakın dal salmasına, yeşermesine bile izin vermezler, veremezler, veremeyeceklerini de ifade ettiler. Mücadelelerine de bu şekliyle devam ediyorlar.”dedi.

-“Operasyonların faydasını biz Türkiye olarak hissediyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt içi ve yurt dışındaki terör operasyonlarına da değindiği açıklamasında, bu konuda da şöyle konuştu:

“Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla kırsalda ve şehirde terörü, teröristleri hareket edemez hale getirdik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve talimatlandırdığı gibi, terörün inlerine girme noktasında gerçekten güvenlik güçlerimiz çok başarılı operasyonlara imza attı. Allah’a hamdolsun bu noktada ülkemiz belli bir huzura kavuştu. Gerek Cerablus’ta gerek Afrin’de yapılan operasyonlarla ülkemiz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesine yönelik başarılı operasyonlarla da dış güçlerin bu emelleri boşa çıkarıldı. Onun yansımalarıyla beraber ülkemiz gerçekten bir huzur adası haline geldi. Bundan rahatsız olanlar olabilir. Özellikle ülkemizin Afrin’e yönelik oradaki teröre, insanların iradelerine konan ipoteğin kaldırılmasına, barışa ve kardeşliğe yönelik bu operasyondan rahatsız olanlar olabilir. Şu veya bu şekilde ona destek verenleri eleştirenler olabilir ama operasyonların faydasını biz Türkiye olarak hissediyoruz. Bundan sonra da daha iyi göreceğiz.” dedi.

Malatya Valiliğinde vatandaşların talep, öneri ve sorunlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla hizmete sunulan “Açık Kapı” bürosunu da ziyaret eden Bakan Tüfenkci, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

malatyahaber.com- Bülten