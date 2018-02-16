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Malatya Haber -

‘Vartolu’ Bursa Antrenmanında

‘Vartolu’ Bursa Antrenmanında
  • 16.02.2018
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Çukur dizisinde ‘Vartolu Sadettin’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor’un Özlüce Tesisleri’nde yeşil-beyazlı oyuncularla birlikte antrenmana çıktı. Antrenmanda bir süre kaleye geçen Köstendil, kalecilikteki hünerlerini de sergiledi.

Küçük yaş kategorilerinde kaleci olarak Bursaspor’un formasını giyen Köstendil’i Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat karşıladı. Pulat’ın davetini kırmayarak tesislere gelen Köstendil, kaleci antrenörü Cristian Mas eşliğinde kaleciler ile birlikte antrenman yaptı. Daha sonra müzeyi gezen Köstendil, küçük yaş kategorilerinde kazandığı kupayı müzede görünce çocukluk yıllarına gittiğini belirtti.

Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, Köstendil’e isminin yazılı olduğu ve tüm futbolcuların imzaladığı kaleci formasını hediye etti.

Çukur dizisinde ‘Vartolu Sadettin’ karakterini canlandıran Bursalı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursasporlu oyunculara Yeni Malatyaspor karşılaşmasında başarı dileğinde bulundu.

Bursa, iha

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Yorumlar
  1. mehmet demirhan dedi ki:
    16 Şubat 2018, 18:56

    sadece vayy be dedim. ilk gördüğümde haberi.

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  2. harun dedi ki:
    16 Şubat 2018, 16:21

    adamlar da vizyon var bizde kim kaleye geçecek gani rüzgar şavata mı

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    1. fatih dedi ki:
      16 Şubat 2018, 18:44

      🙂

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