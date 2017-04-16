“Vatandaş 15 Temmuz’a Karşı Cevabını Verdi”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Vatandaşlarımız 15 Temmuz’a karşı cevabını 16 Nisan’da vermiş oldu ve demokrasi, millet kazandı. Milletin bunan sonraki hakimiyeti ve muasır medeniyet seviyesine erişme isteği kazanmış oldu” dedi.

AKP Malatya İl Teşkilatı’nda açıklama yapan Bakan Tüfenkci, halk oylamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Demokrasi kazandı. Türkiye kazandı. İstikrar kazandı ve bir daha koalisyonların olmaması noktasında gayretlerimiz kazandı. Bunun için başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere bütün Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Güzel bir seçim atmosferinde gerçekleşti. Baktığımız zamanda Malatyalı hemşerilerimiz her seçimde olduğu gibi çok ciddi bir destek verdi ve 1 Kasım’a göre oylar artarak geldi. Burada bütün Malatyalı hemşerilerimize, oy veren vermeyenlere teşekkür ediyorum ama oy veren kardeşlerimizin bir ‘evet’le Türkiye’nin kaderini değiştirdiklerini bilmelerini isterim. Bu anlamıyla da gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye’de at başı bir seçim yaşadık ama Malatya’da açık ara önde seçimi tamamladık” ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, milletin büyük Türkiye’ idealine güçlü bir destek verdiğini belirterek, şunları söyledi: “Baktığımız zaman bütün karşımızda CHP’sinden Saadet Partisi’ne, HDP’sine, diğer terör örgütlerinin bir takım sıkıntılı insanlarına kadar her kesimin karşımızda olduğunu gördük ama buna rağmen Malatya’da almış oldukları oy yüzde 30’u geçmemiş oldu. Bu, Malatya teşkilatının başarısıdır. Başta il başkanımız olmak üzere teşkilatlarımıza; kadın, gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, sandık kurullarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve Malatya bir daha gücünü teşkilatlar olarak, Malatyalılar olarak göstermiş oldu. Cumhurbaşkanımıza olan inançlarını, hükümetimize olan inançlarını göstermiş oldular. Bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durdular. Böylelikle ‘büyük Türkiye’ idealine güçlü bir destek verdiler. Bunun için bütün hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye’de bundan sonra ekonomi ağırlıklı ve Türkiye’nin uyum yasalarıyla ilgili düzenlemeler olacak.”

Malatya’nın büyükşehirler arasında ilk 5’te, 81 il arasında ise ilk 11’de olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, “Ben sokaklara çıkan, kutlama yapan bütün Malatyalı hemşerilerime, bütün Türkiye’deki kardeşlerimize taşkınlığa mahal vermeden, bu zaferi demokrasi şölenine çevirerek, kutlamalarını yapmalarını ve AK Parti seçmenine yakışır bir olgunlukta bu kutlamayı sürdürmelerini rica ediyorum. Çünkü bir tatsızlığın olması veya bir başka kaza ya da yaralama gibi istemediğimiz durumların da bu demokrasi zaferine gölge düşürmesini istemiyoruz. Emeği geçenlere başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere bütün teşkilatlarımıza, hassaten de Malatya teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Çünkü Malatya baktığımıza zaman büyükşehirlerde ilk 5’e girdi. 81 ile baktığımızda da ilk 11’in içerisinde. Dolayısıyla teşkilatımız bu anlamda kendine yakışanı gösterdi. En önemlisi de Malatyalı hemşerilerimiz kendilerine yakışanı göstererek, büyük bir başarıya imza attılar” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, bir gazetecinin ‘CHP’nin ‘itiraz edeceğiz’ açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna ise “Tabi yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali onlar şu veya bu şekliyle itiraz edebilirler ama önemli olan sandıkta çıkan netice ve yüzde 51 oy oranıyla ki daha fazlada olabilir, bu noktada demokrasi gereğini söylemiştir. Vatandaş gereğini söylemiştir. Sandık sonucu belirlemiştir. İtirazla sandıkların değişeceğini zannetmiyorum çünkü karmaşık bir seçim değil ‘evet’ ve ‘hayır’ tercihlerinin yapıldığı bir seçim. Dolayısıyla itirazların çok anlamı yok. Önemli olan sokaktaki insanın ne dediği, sokaktaki vatandaşımızda 15 Temmuz’a karşı cevabını 16 Nisan’da vermiş oldu ve demokrasi, millet kazandı. Milletin bunan sonraki hakimiyeti ve muasır medeniyet seviyesine erişme isteği kazanmış oldu” cevabını verdi.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com