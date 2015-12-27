‘Vay Anam Vay!.’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bayındırlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Malatya’nın büyükşehir statüsü bir kez daha gündeme geldi.

Komisyon üyesi olan CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’nun Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı İller Bankası ile ilgili konu görüşülürken yaptığı çıkışlar, müdahaleler ve bakanın yanıtı tutanaklara şöyle geçti:

“FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla)  Şimdi, tabii, İller Bankası belediyelerle birebir ilintili ama birinci derece İller Bankası sadece yasayla gelen bir uygulamayı uyguluyor. Belediye meclisi payları, il genel meclisi payları İller Bankasının burada bir suçu yok, yasadan gelen yani bir şekilde tahsilatı Maliye Bakanlığı veriyor, onlar belediyelere veriyor. Ama ona burada girmeyeceğim yani burada antidemokratik bir uygulama var, İller Bankasının uygulaması demiyorum, yani siz 650 bin nüfuslu bir şehre veriyorsunuz 80 milyon lira para yılda, bir büyükşehir belediyesine veriliyor yılda 160 milyon. Samsun tabii çok rahat yani daha önce Samsun 400 bindi, 350 bindi yani o 20 kilometre büyüttünüz ya Sayın Bakanım, böyle 25 kilometre tüm her tarafı büyüttünüz ya sonra 500 bin oldunuz ama beni de büyütün 25 kilometre ben de 600 bin oluyum. Benim hakkımı Samsuna niye veriyorsunuz? Ben Samsuna niye veriyorsunuz? demiyorum. 200 milyon para alıyorlar yılda, parayı harcayarak yer bulamıyorlar artık bu büyükşehirler.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli)  Ama sadece Malatyayı düşünme.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla)  Hayır, demin dedim ya, Sayın Bakan, acaba yani öyle mi duydum, bilerek Sayın Yüksel ile size pas attım ama pası kullanamadınız, ben pas attım. Bakan öyle bir şey söylemedi, Kayseri Büyükşehir dedi.

Şimdi, Sayın Bakan, Urfanın nüfusu, şu anda mücavir alanı 600 bin, şu andaki mücavir alanı. Siz 25 kilometre büyütün bakın Ben, belki Münir Ağabeyim şey yapacak, Akyazı Kocaeline 35 kilometre. Doğru mu?

MÜNİR KUTLUATA (Sakarya)  Adapazarına 35 kilometre.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla)  Evet, Adapazarına 35 kilometre, büyükşehir kapsamı içinde. Bir tane köy kalmadı buralarda, hepsi büyükşehir kapsamına girdi, bir de çift kaymaklı biliyor musunuz Sayın Bakan.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar)  Çift kaymak deyince aklıma kaymak geliyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla)  Halil Bey, bugüne kadar kaymak falan görmedik, hiç bana kaymaktan bahsetme, artık Afyon kaymağı deme bana.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul)  Hatırlatma, borçlu çıkarsın.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla)  Hatırlatma.

Sayın Bakanım, çift kaymak; bir özel idare payını alıyorlar, bir de büyükşehir payını, vay benim, vay anam. Samsun da aynı, Erzurum da aynı Burada bir haksızlık var. Kimin hakkıysa herkes hakkını Yani İller Bankasının yine söylüyorum birinci derecede hiçbir suçu yoktur ama bu isyanımı bir hükûmet üyesi olarak size de iletiyorum.

Sayın Bakan, sosyal güvenlikle ilgili birkaç kelime edip hemen süremi tamamlamaya çalışacağım.

Şimdi, borçların yeniden yapılandırılması yaklaşık dört beş aydır gündeme geldi, insanlar tedirgin oldu, borçlu olanlar, borçlu olmayanlar, işte ödeyip ödememek, lütfen sizden ricamız, yapılandırma bitene kadar kimse haczedilmesin. Birkaç çatlak ses duydum, birebir haczedildiklerini duydum. İnsanlar borçluysa zaten borçlu ama bir de haciz o insanları üzüyor Sayın Bakanım. Yani bu piyasada artık rücu buldu yani bu yapılandırma var artık, bir gerçek, herkes bir şekilde eski borcu ödeyecekse ödemiyorlar, Ben niye ödeyeyim? diyor ama, yani, artık lütfen rica ediyoruz bu bir an önce gelsin; bir. İki, kimseyi haczettirmeyin, icra göndermeyin. Çünkü bu süreçte kimse ödemiyor Sayın Bakanım. Hassaten yani ben Sosyal Güvenlik çalışanlarının bu konuda duyarlı olduklarına inanıyorum ama birkaç yerde bana bu geldi, Haczediliyoruz. dediler. Bunu tüm teşkilat bilirse kimseyi haczetmeyelim; bir. İki, bu uygulamadan sonra yapılandırma

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – başladığı zamanda mevcut hacizler kalkarsa o insanlar nefes alır. Bankadan kredi alanlar şu anda hiçbir şey yapamıyorlar Sayın Bakan. Yapılandırmada hacizlerin kaldırılması mutlak olmalı, aksi hâlde çok büyük faydası olmuyor. Çünkü adam gidip bankadan kredi alıp belki taksitlerini ödeyecek. Onun için hacizlerin kalkması lazım.

Sayın Bakan, tabii burada spor kulüpleri bir kanayan yara değil, neşteri de geçti, baltayla vursanız artık nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Hepimizin derdi hepinizin derdi. Türkiyede eğer hâlâ daha bu uygulama devam ederse, sosyal güvenlik primlerini federasyonlarla direkt muhatap olmanız gerekiyor Sayın Bakanım. Sizin muhatabınız kulüplerin yanında federasyon da olmalı. Federasyon bir şekilde kesiyor ama bu şekilde borç birikmesinin sebebi hep federasyonun verdiği, dün de söyledim Spor Bakanlığı bütçesinde, temlikler. Bir yönetici geliyor, çok yanlış transferler yapıyor, büyük paralar harcıyor temliği koyup gidiyor. Spor kulübüne temlik konulamaz Sayın Bakanım ve kulüpler batıyor. Bu nedenle bu yapılandırmada spor kulüplerini yani sizin o klasik yapılandırmanın dışında tutmanız lazım Sayın Bakanım. Aksi hâlde diyelim otuz altı ay vade veriyorsanız ama bunları ne otuz altı ay keser ne üç yüz altmış ay keser Sayın Bakanım. Özellikle bunlar bir şekilde o kadar çok kitleyi ilgilendiriyor ki, örneğin, Malatyaspora bir haciz gönderdiler, sadece 1,1 milyon liralık sosyal güvenlik alacağını 318 kişi Yani ne kabahati var, adam diyelim ki başhekim, hastane başhekimi. Kulübe hasbelkader girmiş, alınan hiçbir karardan haberi yok, sırf bir kulüp sevgisi nedeniyle bu garibime haciz gidiyor. Birileri hata yapıyor Ha bir de artık Dernekler Kanununa göre kulüp olmaz. Bir de imzayı kim attıysa ve bunu 3-5 kişi yönetiyor, onlardan isteyeceksiniz. Garibim yani müşterek borçlu müteselsil kefil bir sürü insan, devlet memuru becermiş yani kulübün

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla)  Toparlıyorum Sayın Başkan.

Bu nedenle kulüp borçlarını bu eğer getirdiğiniz Bir bütün olarak şey yaparsanız Sayın Bakanım, sonuç alamazsınız. Yani kulüp borçlarına ayrı bir vadelendirme, ayrı bir yapılandırma yapmak zorundasınız. Yani bu yapılandırmanın bütünü içinde aynı eşit koşulda korsanız hiçbir sonuç alamazsınız Sayın Bakanım. Kimse yapılandırmaya gidemez, ben şahsen Malatyasporda yıllarca uğraştım, kesinlikle ödenemez. Onun için spor kulüplerinin borçlarını farklı bir yapılandırma içinde değerlendirmek zorundayız. Ben bir kez daha dikkatlerinize sunuyorum.

Değerli arkadaşlarım, yani ben, Sayın Bakanım eğer burada özellikle Spor Totonun gelir dağıtımında devletin bir şekilde aldığı vergi, kulüpler perişan, bu kanunu Federasyon çok zengin, Federasyon payından mı vereceksin? Nereden verecekseniz? Kulüplerin aldığı payı mutlaka İkinci ve Üçüncü Ligteki payları yükseltmek zorundayız Sayın Bakanım. Yani bu kulüplerin özgürlüğü olur, kulüplerin ayakta durması olur. Ben sizden hassaten bunu rica ediyorum.

Yine -zamanım dar, özür diliyorum- özellikle amatör dallarda bir voleybolda, bir basketboldaki başarı hepimizin gururu ama burada basketbolda, voleybolda önemli sponsor olan kurumlar var. Örneğin -ben hazmedemiyorum- bir Efes Pilsen Kulübü yıllarca Türkiyede basketbolu yaygınlaştıran, illere yayan çok önemli bir kulüptür. Hiçbir şey beklemeksizin, yakinen biliyorum, gözümle gördüm yani içinde oldum ama bir ara taktılar Efendim isminde Efes Pilsen olduğu için sen kulüpçülük yapamazsın. dediler. Ya böyle şey olur mu arkadaşlar? Böyle şey olur mu? Taktı, Tütün ve Alkol Kurulu mudur? Birileri Öyle şey olur mu arkadaşlar? Yıllarca Türk basketboluna ne kadar büyük hizmet eden, Türkiyede basketbola olan Ben buradan minnet duyuyorum, onlara teşekkür ediyorum, dürüstçe namusluca bu işi yaptılar. Yine voleybolda aynı şekilde çok dürüst sponsor olanlar var, hiçbir şey beklemeksizin, reklam peşinde koşmayan. Ben bir Fenerbahçe Acıbademe teşekkür ediyorum. Yine, örneğin bu sponsorları, dürüst sponsor sayısını onlara engel olmadan fazlalaştırmalıyız.

Şimdi Sayın Bakanım, özellikle Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı illerde özellikle amatör sporların önemli bir kısmını çamurdan kurtardı, bunu görüyorum, izliyorum. Bu nedenle amatör sporlara özellikle malzeme, özellikle illerdeki amatör futbolda malzeme yönünden tüm spor dallarına daha çok yardımcı olmamız gerektiğine inanıyorum ve sporla ilgili konuyu kulüplerin burada en önemli konu federasyon payı ve kulüplerin payıydı. Bu konuda hakikaten büyük uçurum var. Bu uçurumu önlersek Türkiyede futbol daha belli bir yere gelir. İllerde birilerinin sırtına sarılıyor, sonra o kulüp başkanı kimdir? Nedir? Birileri çıkıyor kulüplerin geleceğini karartıyor. Bu temlik olayını mutlaka ortadan kaldırmamız lazım.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÖMER DİNÇER  Spor kulüplerinin borçlarıyla alakalı çok özel bir düzenleme yapma imkânımız maalesef yok ama mevcut yeniden yapılandırma çalışmasında oldukça esnek düzenlemelerimiz var. Onlardan birisinden yararlanabilecekleri kanaatindeyim.”